大切なペットとの別れとその後に訪れる「ペットロス」の苦しみは、経験したことがある人なら「これほど辛いものか」と痛感するものではないでしょうか。ペットと話せる「アニマルコミュニケーター」でもある獣医師・たま愛子先生も、ペットロスを経験された一人。「あなたとあの子の関係は、死によって消えてしまうほど、浅くて軽いものではありません」と語ります。そこで今回はたま愛子先生の著書『あなたに愛されて幸せでした 後悔が愛に変わる天国の犬猫からの伝言』より一部を抜粋し、ペットロスとの向き合い方をお届けします。

【書影】アニマルコミュニケーターが贈る 犬猫からの「ありがとう」たま愛子『あなたに愛されて幸せでした 後悔が愛に変わる天国の犬猫からの伝言』

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心が回復していく５つのステップ

愛する存在を失った悲しみは、一般的に「５つの心のステップ」をたどりながら、少しずつ癒えていくと言われています。これは、精神科医のエリザベス・キューブラー・ロスが提唱した「人が死に直面したときの心理プロセス」をベースにしたものです。

ただし、誰もが同じ順番通りに癒えていくわけではありません。

それぞれの段階は継続する期間も人によってさまざまです。順番が違う場合や、同時に現れる場合もあれば、どこかの段階だけを経験する人もいますし、段階を飛び越えたり、逆戻りしたりするケースもあります。前向きになったり、深く落ち込んだりと感情はゆれ動きますが、癒しは少しずつ、しかし確実に進んでいきます。

今、たとえ苦しみのさなかにいても、あなたはまさにこの癒しの道の上にいるのです。この苦しみもいつかはやわらいでいくのだと、どうか忘れないでください。

それではキューブラー・ロスの考え方にそって、各段階について見ていきましょう。

ご自身のいる段階を考えながら読み進めると、自分を客観的に俯瞰でき、悲しみから少し距離をとる助けにもなります。この「心の現在地を知る」行為は、ペットロスを乗り越える上でとても大切なアプローチです。

ステップ１

【ステップ１ 否認】「嘘だ、何かの間違いだ」と現実を受け入れられない

あの子が亡くなった直後、飼い主さんはその死を受け入れることができず、一時的にショック状態となり、現実を否認します。ショックのあまりパニックになる方もいれば、何も感じず、何も考えられなくなる方もいます。

場合によっては、「そんなわけない」「何かの間違いだ」「この子は死んでない」「生き返るに違いない」といった考えが頭をめぐり、事実を疑って周囲から孤立することもあります。中には、まるであの子が生きているかのように振る舞ってしまう人も。

頭では理解していても、心がどうしても認められない。そんな状態です。

しかし、「否認」は、私たちの心を守るために備わっている正常な反応です。愛する存在を失ったあまりにも大きすぎる苦しみを、少しでも抑えようとする健康的な対処法なのです。

この状態の方は、ムリに説得したりせず、静かに見守りましょう。

ステップ２

【ステップ２ 怒り】「どうして！」「＊＊のせいだ」とやり場のない感情が爆発する

否認の段階が過ぎると、「怒り」の感情が出てきます。自分を激しく責めたり、家族にあたったり、ときには動物病院のせいだと獣医師に怒りをぶつけたりします。「どうしてうちの子が」「私のせいだ」「なぜ違う選択をとらなかったのか」といった後悔や自責の念がこみ上げます。

飼い主さんは今、心が深く傷ついて、敏感になっている状態です。怒りが湧いてくるのも、正常な心の反応です。

誰かを責めたくなる気持ちも自然なものなのです。

相手への怒りの出し方には十分注意が必要ですが、長期的にみると、この段階で出てきた怒りも、自分自身の中で上手に解消することが大切です。

たとえば、クッションに顔を埋めて叫ぶ、クッションを叩く、落ち着くまで歩くなど、身体を動かして発散させる方法もあります。

怒りなどの感情はつい否定したくなりますが、無理に押し殺して内側に溜め込むよりも、自分なりの方法で外に逃がしてあげるほうが、ずっと健康的なのです。

周囲の人も、この時期の飼い主さんは感情が不安定になりやすいということを、知識として知っておくと良いかもしれません。

怒りは永遠には続かないものなのだと理解することで、さまざまな衝突を避ける一助になります。

ステップ３、ステップ４

【ステップ３ 取り引き】「何でもするから返して」と奇跡を願う

この段階では、まるでワラにもすがる思いで、目に見えない存在などに「取り引き」を試みます。



（写真提供：Photo AC）

「神様、あの子にもう一度だけ会わせてください」「何でもするから、あの子を返してください」などと奇跡を願う段階です。

現実的ではないとわかっていても、願わずにはいられません。

【ステップ４ 抑うつ】「もう二度と会えない」と深い絶望に沈む

奇跡がかなわない現実を突きつけられると、「亡くなった事実は決して変えられない」「もう二度と会えない」という深い絶望に変わります。これは、単なる落ち込みより一段進んだ抑うつ状態になります。

何もする気が起きず、引きこもりがちになります。この時期は、心身ともに休息と回復が必要な時期です。

夜明け前がいちばん暗いように、この時期はとてもつらいかもしれません。

でも、少しずつ光は差し込んできます。

ステップ５

【ステップ５ 受容】悲しみが少しずつ「温かい思い出」に変わる

この段階では長いトンネルを抜け、人生に対するコントロールを少しずつ取り戻せるようになります。心の整理も進み、あの子がいない生活にも慣れてきます。

何かの拍子に涙がこぼれたり、ふと悲しくなる瞬間はあっても、あの子を亡くした直後のような激しい感情のゆれはなくなります。そして、少しずつ思い出が「悲しみ」ではなく「宝物」に変わっていくのです。

罪悪感や後悔は薄れ、あの子とともに過ごした楽しかった日々やうれしかった思い出に目が向くようになるでしょう。

※本稿は、『あなたに愛されて幸せでした 後悔が愛に変わる天国の犬猫からの伝言』（飛鳥新社）の一部を再編集したものです。