133の国と地域を旅して、625ヵ所もの世界遺産を訪れている写真家・富井義夫さん。40年以上にわたって世界中を巡ってきた富井さんによる、『婦人公論』での新連載「世界遺産を旅する」。第14回は、「ウェストミンスター宮殿」をご紹介します

【写真】ビッグ・ベンからほど近いトラファルガー広場には、こちらも日本でおなじみの…

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現代の民主主義のモデル



イギリス

寒空が続いたロンドンにも春が到来。ウェストミンスター宮殿やビッグ・ベン、赤いロンドンバスなど、「This is London!」と感じる風景を晴天とともに収めた1枚です。

ロンドンといえば、シェイクスピアが戯曲を書き、シャーロック・ホームズが生まれた街。数ある名門サッカークラブを思い浮かべる方もいるでしょう。

長い歴史を振り返れば、ロンドンは政治的にも世界から注目を集めた地でした。ピューリタン革命と名誉革命によって、王の権力を制限し、議会が政治の中心となる立憲君主制を確立。この仕組みは、現代の民主主義のモデルとなりました。

川沿いに並ぶ《英国史の博物館》

当時から現在まで国会議事堂として使用されているのが、ウェストミンスター宮殿。今の建物は1834年の火災後に再建されたもので、随所に英国の歴史画や偉人像などが配置されています。右奥に立つ白い建物は、国王の戴冠式や結婚式が行われるウェストミンスター寺院。

歴代の王のほか、アイザック・ニュートンやチャールズ・ダーウィンなど、英国を代表する科学者が眠っています。その手前にある聖マーガレット教会は、地元の人々のために建てられたもの。この一帯が、英国史を象徴する遺産として評価されているのです。

ウェストミンスター宮殿に付属する時計台ビッグ・ベンは、エリザベス2世即位60周年の際に、「エリザベスタワー」と名称が変わっています。じつは日本の学校のチャイムは、この鐘の音を参考に作られました。どうりで懐かしく感じるわけです。

世界遺産登録名／ウェストミンスター宮殿、ウェストミンスター大寺院及び聖マーガレット教会