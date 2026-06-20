サイバール株式会社が運営するブランド「aso（アソ）」は、2026年6月、書店のレジ袋をモチーフにした日常使いしやすいバッグ『anoare Book Shopper (アノアレブックショッパー）』を発売した。

【写真】A4ワイドの雑誌もすっぽり。色は5色でポップにもシックにも

『anoare Book Shopper』は、書店でもらえるレジ袋の形と質感は残したまま、日常で使いやすいようにリデザイン。新刊を買ったときのワクワクした気分をいつでも味わえる本に特化したエコバッグ（ブックショッパー）となっている。



本が折れないよう、あえての「マチなし」設計

開け口の中央はマグネットが付いており、中身の飛び出しを防止。マグネットを合わせて折りたためば、薄く小さく持ち運ぶことができる。また、玄関や棚などにマグネットで貼り付け、手軽に収納も可能。



折りたたむとポケットティッシュより小さく

買った本をきれいに持ち帰りたい。元書店員の読書好きスタッフが企画・監修した本好きの希望を叶える『anoare Book Shopper』は、A4ワイドの雑誌やA4バインダーなどが収まる幅広設計。四六判の本なら4冊程度収納可能。

カラーは、ホワイト・グレー・ネイビー・レモン・ラディッシュの5色。販売価格は税込2,860円。