草なぎ剛は、自身のオフィシャルYouTube『ユーチューバー草なぎチャンネル』で初の海外ロケとして、韓国・釜山を訪問。釜山の魅力をあますところなく紹介する動画の前編を、2026年6月18日に公開した。

【写真】6月25日（木）20時より公開予定の後編は…？

これは、韓国の文化体育観光部と韓国観光公社が行う「はじめての韓国旅行」キャンペーンの一環。日本のパスポート発給手数料が、7月1日から大幅に引き下げられるのに合わせ行われている。

韓国でもチョナンカンとして親しまれてている草なぎが、釜山を5月に訪問。初めて韓国を旅する人でも手軽にグルメ、ショッピングなどが楽しめる観光スポットを紹介している。

「はじめての韓国旅行」キャンペーンは、日本旅行協会（JATA）をはじめ、観光、金融、決済、交通などさまざまな分野から50を超える機関や企業が参加する、大規模な官民連携プロジェクト。今まで韓国に一度も行ったことがないという人でも気軽に韓国に遊びに行きたい！と思わせる旅行パックやサービス、ガイドブックなどを展開している。

昨年日本から韓国を訪れた旅行者は約365万人と、13年ぶりに過去最高を更新。今回のキャンペーンで、この良い流れをさらに広げていきたいとしている。

草なぎが釜山の魅力を紹介する、1泊2日の韓国釜山旅。1日目の前編では、美味しい海鮮のお店や、ヨットに乗って船上花火を楽しんでいた草なぎ。

旅の2日目となる後編は、6月25日（木）20時より公開予定。



後編は25日より公開予定！／『ユーチューバー草なぎチャンネル』より