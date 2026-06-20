小池栄子さん主演のドラマ『ムショラン三ツ星』（NHK総合、土曜午後10時〜）の第4話「からあげ爆誕」が6月20日に放送されます。

【写真】受刑者の川口は竹田に…

主人公の銀林葉子は一流レストランの腕利きシェフ。思わぬことで男子刑務所の管理栄養士に転職することに。葉子の仕事は、毎月の献立の作成など事務仕事がメインだが、炊場（すいじょう、炊事工場の略）から呼び出しがかかれば駆けつけなければならない。料理初心者の受刑者たちが朝・昼・晩に行う調理では、ツッコみたくなることばかりが起きる。

「人は果たして本当に変わることができるのか」「食を通していったい自分は何ができるのか？」 かつてミシュランを目指した葉子の“ムショラン三ツ星”への新たな挑戦が始まる！

＊以下、6月20日放送回のネタバレを含みます。

第4話あらすじ



（『ムショラン三ツ星』／(c)NHK）

１２月の給食会議に向けてクリスマスのメニューを相談する中で、葉子は冷凍ではない手作りからあげを提案することに。

前例のない献立に厳しい入江部長（生瀬勝久）も、ある事情から葉子の提案を受け入れる。

炊場では受刑者の川口（玉置玲央）が竹田（温水洋一）に自分の犯した罪を告白し、「人はそんなに簡単に変われないのか」と問う。

迎えたクリスマスイブの日、葉子に思わぬ事件が起きる。