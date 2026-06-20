6月28日18時30分より放送の音楽番組『テレ東音楽祭 2026夏』の出演アーティスト第2弾が発表となった。

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今回は、赤井英和、アグネス・チャン、麻倉未稀、石井明美、いしだ壱成、伊東歌詞太郎、aespa、大久保伸隆（ex.Something ELse）、小野正利、辛島美登里、河口恭吾、Kis-My-Ft2、KEY TO LIT、楠瀬誠志郎、久宝留理子、けんいち（元ロードオブメジャー）、酒井法子、SATSUKI（元ZOO）、THE 虎舞竜、澤田知可子、JI BLUE、ZIGGY、SHAZNA、鈴木亜美、千堂あきほ、仙道敦子、髙嶋政伸、武田鉄矢、Tama（Hysteric Blue）、TRF、中島健人、永井真理子、長渕剛、西田ひかる、PERSONZ、バブルガム・ブラザーズ、早見優、hitomi、B.B.クィーンズ、FIELD OF VIEW、マーク・パンサー、松本伊代、観月ありさ、森若香織（GO-BANG’S）、吉田栄作、LINDBERGの出演が発表された。

長渕剛は、今回がテレビ東京初登場。「とんぼ」「RUN」「乾杯」の3曲を披露する。また、小室哲哉のヒット曲メドレーや、YU-KI（TRF）とマーク・パンサーのコラボによるglobeの名曲メドレー「Love again」～「FREEDOM」もオンエアされる。

さらにメドレー企画として、俳優陣がマイクを握り、自身が出演した大ヒットドラマの主題歌を披露。一夜限りの再結成を果たしたNOA（吉田栄作＆仙道敦子）は、YOSHIKI作詞作曲／プロデュースの「今を抱きしめて」を32年振りにテレビで披露。スタジオには当時の共演者たちもスペシャルゲストとして集結する。

加えて、本田美奈子.が最新技術でスタジオに復活。当時の姿そのままに、天王洲スタジオでパフォーマンスを披露する。

そのほか、番組企画『この声！あの人！キャンペーン』も実施。6月22日から27日の期間中、対象番組内で流れる『テレ東音楽祭 2026 夏』の番宣動画のナレーションを出演アーティストが日替わりで担当し、声の主を予想して応募するとプレゼントが当たる。番宣動画は番組公式X（旧Twitter）にも投稿され、正解は6月28日に公式Xで発表予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）