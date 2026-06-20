【2026年】“夏の福袋”5選！ 『コジコジ』や『mofusand』コラボなどキュートなグッズが勢ぞろい
夏本番を前に、各ショップからは“2026年夏の福袋”が続々と公開されています。今回は、人気キャラクターとコラボレーションしたグッズや、夏にぴったりなアイテムがゲットできる、お得なサマーバッグをまとめてご紹介！ 予約受付中のラインナップもそろえているので、福袋選びの参考にしてみてください。
【写真】『mofusand』コラボや夏グッズも！ “2026年夏の福袋”詳細
■予約受付中の福袋も！
まず紹介するのは、「カフェ・ド・クリエ」がさくらももこ原作の人気作品『コジコジ』と初コラボレーションした「コジコジ×カフェ・ド・クリエ サマーバッグ」。7月1日（水）から全国の店舗およびオンラインストアで発売される予定で、現在事前予約を店頭にて受付中です。
本商品には、カフェの制服を着こなすコジコジをあしらった「コジコジ ロープハンドルバッグ」や「コジコジ ぬいぐるみポーチ」、「コジコジ チェンジンググラス」といったグッズのほか、「リキッド はちみつピーチティー（1000ml）」と1880円（税込）相当の「商品引換券」3枚をセット。なお、オンラインストア販売分は「商品引換券」の代わりに「アイスコーヒーリキッド（1000ml）」が含まれます。
続いて、「珈琲館」とイラストレーターぢゅのが描く『mofusand』がコラボした「mofusand×珈琲館 サマーバッグ2026」が、7月2日（木）から、全国の「珈琲館」、「珈琲館 蔵」、「CAFE DI ESPRESSO珈琲館」およびオンラインストアで販売開始。発売に先駆け、店頭での事前予約を受付中です。
グッズには、“サメにゃん”をデザインした「キャンバスバッグ」と「ダイカットポーチ」が用意され、「リキッドタイプ 炭火アイスコーヒー（1000ml）」と、「珈琲館のナポリタン」などに使える2310円（税込）相当の「商品引換券」も付属。オンラインストア販売分は「商品引換券」が含まれず「リキッドタイプ炭火アイスコーヒー」が無糖と加糖各1本ずつ入っています。
「カフェ・ベローチェ」からは、「40周年記念 黒ねこサマーバッグ 2026」が、7月2日（木）より全国の店舗およびオンラインストアで発売。今年は“40年の歴史をめぐる旅をする黒ねこ”をコンセプトに、レトロポップ調のグッズ3点と、最大1660円相当のフードと交換できる「フードメニュー引換券」が提供されます。
自然素材の工芸紙を使用した「黒ねこ ペーパー編みバッグ」は、マリンブルー、サンドベージュ、オンラインストア限定ミッドナイトブラックの3色で展開されるほか、ドリンクの色で景色が変わる「黒ねこ ストロータンブラー」と、「黒ねこ フェイスタオル」の、ファンにとってたまらないセットです。
また、全国の「コメダ珈琲店」では、7月13日（月）から数量限定「2026年サマーバッグ」が発売開始。販売に先駆け、各店舗で予約受付がスタートしました。
本セットは、軽やかで夏らしいデザインがポイントの「メッシュトートバッグ」に、淡いブルーの「保冷ポーチ」、無糖の「アイスコーヒー」2本、9枚つづりの「コーヒーチケット1冊」が入ったお得な内容。なお、「コメダ和喫茶 おかげ庵」、「ジェリコ堂」、「コメダ公式オンラインショップ コメクション」でも、ブランドごとに色や中身が異なる「サマーバッグ」の販売が予定されています。
そして、ファミリーレストラン「ココス」が人気イラストレーターの北澤平祐氏とコラボレーションした「ココス 夏の福袋 2026」は、6月19日（金）から店頭予約販売をスタート。
3000円分のお食事券に加えて、北澤平祐氏が描く公式キャラクター“ココッスくん”を主役に描き下ろした新デザインの「オリジナル美濃焼プレート」や、「オリジナル日本製グラス」、ココッスくんを初めて立体化させた「ココッスくんグラスマーカー」を詰め合わせたお得な福袋です。商品の購入は1人3個までの個数制限が設けられており、受渡期間は7月16日（木）から7月26日（日）までとなります。
夏を快適に過ごすアイテムが詰まった魅力的なラインナップ。お好みの福袋をセレクトしてみてはいかがでしょう？
【写真】『mofusand』コラボや夏グッズも！ “2026年夏の福袋”詳細
■予約受付中の福袋も！
まず紹介するのは、「カフェ・ド・クリエ」がさくらももこ原作の人気作品『コジコジ』と初コラボレーションした「コジコジ×カフェ・ド・クリエ サマーバッグ」。7月1日（水）から全国の店舗およびオンラインストアで発売される予定で、現在事前予約を店頭にて受付中です。
続いて、「珈琲館」とイラストレーターぢゅのが描く『mofusand』がコラボした「mofusand×珈琲館 サマーバッグ2026」が、7月2日（木）から、全国の「珈琲館」、「珈琲館 蔵」、「CAFE DI ESPRESSO珈琲館」およびオンラインストアで販売開始。発売に先駆け、店頭での事前予約を受付中です。
グッズには、“サメにゃん”をデザインした「キャンバスバッグ」と「ダイカットポーチ」が用意され、「リキッドタイプ 炭火アイスコーヒー（1000ml）」と、「珈琲館のナポリタン」などに使える2310円（税込）相当の「商品引換券」も付属。オンラインストア販売分は「商品引換券」が含まれず「リキッドタイプ炭火アイスコーヒー」が無糖と加糖各1本ずつ入っています。
「カフェ・ベローチェ」からは、「40周年記念 黒ねこサマーバッグ 2026」が、7月2日（木）より全国の店舗およびオンラインストアで発売。今年は“40年の歴史をめぐる旅をする黒ねこ”をコンセプトに、レトロポップ調のグッズ3点と、最大1660円相当のフードと交換できる「フードメニュー引換券」が提供されます。
自然素材の工芸紙を使用した「黒ねこ ペーパー編みバッグ」は、マリンブルー、サンドベージュ、オンラインストア限定ミッドナイトブラックの3色で展開されるほか、ドリンクの色で景色が変わる「黒ねこ ストロータンブラー」と、「黒ねこ フェイスタオル」の、ファンにとってたまらないセットです。
また、全国の「コメダ珈琲店」では、7月13日（月）から数量限定「2026年サマーバッグ」が発売開始。販売に先駆け、各店舗で予約受付がスタートしました。
本セットは、軽やかで夏らしいデザインがポイントの「メッシュトートバッグ」に、淡いブルーの「保冷ポーチ」、無糖の「アイスコーヒー」2本、9枚つづりの「コーヒーチケット1冊」が入ったお得な内容。なお、「コメダ和喫茶 おかげ庵」、「ジェリコ堂」、「コメダ公式オンラインショップ コメクション」でも、ブランドごとに色や中身が異なる「サマーバッグ」の販売が予定されています。
そして、ファミリーレストラン「ココス」が人気イラストレーターの北澤平祐氏とコラボレーションした「ココス 夏の福袋 2026」は、6月19日（金）から店頭予約販売をスタート。
3000円分のお食事券に加えて、北澤平祐氏が描く公式キャラクター“ココッスくん”を主役に描き下ろした新デザインの「オリジナル美濃焼プレート」や、「オリジナル日本製グラス」、ココッスくんを初めて立体化させた「ココッスくんグラスマーカー」を詰め合わせたお得な福袋です。商品の購入は1人3個までの個数制限が設けられており、受渡期間は7月16日（木）から7月26日（日）までとなります。
夏を快適に過ごすアイテムが詰まった魅力的なラインナップ。お好みの福袋をセレクトしてみてはいかがでしょう？