モー娘。牧野真莉愛、“新庄監督愛”さく裂のコスチュームでキレキレのダンス動画を公開「かわいいですまりあさん」「スカートと目合う」
24日にモーニング娘。'26からの卒業を控える牧野真莉愛（25）が19日、ミニモニ。結成25周年を記念して誕生した公式キャラクター「ミニモちゃん」の公式SNSに登場。5月31日にエスコンフィールドHOKKAIDOで始球式を務めた際に着用していた衣裳で、ミニモちゃんとダンスを披露する動画が公開された。
【写真】「スカートと目合う」“新庄監督びっしり”衣裳でキレキレのダンス動画が公開された牧野真莉愛
始球式では、日本ハム・新庄剛志監督の“顔”が全面にびっしりとプリントされ、裾には白とピンクのレースが施されたひときわ目を引くデザインのスカートで登場し話題となった牧野。今回の動画では、このユニフォームとスカートにブーツを合わせたスタイルで、自身の初のセンター曲であるモーニング娘。'16の「そうじゃない」に合わせてミニモちゃんと一緒にダンスを踊る様子が披露された。
この投稿にファンからは「まりあちゃん〜 二人とも可愛い!!キレキレだ!!」「真莉愛ちゃんとミニモちゃんのダンス大変素晴らしいんだけど、スカートと目合う」「新庄監督に目が行ってしまう〜！」「この衣装まじおしゃれでサイコー!!」「これオタク全員みたかったやつ」「二人のダンス息ぴったり」「かわいいですまりあさん」などの声が寄せられている。
【写真】「スカートと目合う」“新庄監督びっしり”衣裳でキレキレのダンス動画が公開された牧野真莉愛
始球式では、日本ハム・新庄剛志監督の“顔”が全面にびっしりとプリントされ、裾には白とピンクのレースが施されたひときわ目を引くデザインのスカートで登場し話題となった牧野。今回の動画では、このユニフォームとスカートにブーツを合わせたスタイルで、自身の初のセンター曲であるモーニング娘。'16の「そうじゃない」に合わせてミニモちゃんと一緒にダンスを踊る様子が披露された。
この投稿にファンからは「まりあちゃん〜 二人とも可愛い!!キレキレだ!!」「真莉愛ちゃんとミニモちゃんのダンス大変素晴らしいんだけど、スカートと目合う」「新庄監督に目が行ってしまう〜！」「この衣装まじおしゃれでサイコー!!」「これオタク全員みたかったやつ」「二人のダンス息ぴったり」「かわいいですまりあさん」などの声が寄せられている。