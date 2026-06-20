◆米大リーグ ドジャース―オリオールズ（１９日、米カリフォリニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１９日（日本時間２０日）、本拠地・オリオールズ戦に先発し、４試合ぶりの４勝目をかけた登板で５回まで１安打無失点と好投を続けている。３点をリードしており、勝利投手の権利を得た。

初回。先頭の１番ウォードに中前打を許したが、中堅パヘスが二塁を狙った打者走者を刺してアウト。朗希は結果的に３人で初回の攻撃を片づけた。２回は先頭の４番バサロを直球、５番タベラスをスライダーで空振り三振。前のイニングから３者連続三振と圧倒した。３回には８番ホリデーに対して最速１００・６マイル（約１６１・９キロ）を計測。４回にはヘンダーソンを１００・５マイル（約１６１・７キロ）直球で空振り三振に斬るなど、５回までに１００マイル（約１６０・９キロ）超えを５球とスピードも抜群だ。５回は２死からカウザーに四球を与えてこの日初めてセットポジションからの投球となったが、落ち着いていた。

前回１２日（同１３日）の敵地・ホワイトソックス戦では日米通じて自己ワーストの７失点。首の違和感で負傷者リスト入りした正捕手スミスに代わって昇格したロビンソンとの急造バッテリーとなる中、５回途中７安打３四球でＫＯされた。試合後、佐々木は「５回はランナーをためてからなかなか要求通りに投げることができなかった。点をあげたくなかった分、力んで投げてしまった。力でいこうとしてしまった」と反省を口にしていた。

朗希は２年目の今季、開幕ローテーション入りを果たし、この日まで１２試合で３勝４敗、防御率４・７６となっていた。シーズン当初は９７マイル（約１５６・１キロ）程度だった平均球速は、直近３試合では９８マイル（１５７・７キロ）超えと上昇傾向。前回は先発時では最速となる９８・８マイル（約１５９キロ）を計測していた。

１２日（同１３日）は「左膝の炎症」で欠場した大谷翔平投手（３１）はこの日も先発メンバーを外れた。今回は真美子夫人の第２子出産に伴うもので、球団は「今週末のどこかで復帰する」と発表した。朗希は２試合連続で“大谷抜き”となるが、今回は圧巻の投球が続いている。