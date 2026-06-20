ビタミンCが多いキウイはグリーン？ゴールド？【キウイで美活】

手軽に食べられるおなじみの果物、キウイフルーツ。

じつは、ビタミンCや食物繊維、カリウム、葉酸、さらにビタミンEやポリフェノールといった抗酸化成分まで、美容や健康にうれしい栄養素がぎゅっと凝縮された優秀食材だとご存じでしたか？

今回はなかでも美容や健康に欠かせないビタミンCに着目！ 世界的なキウイブランド「ゼスプリ」にキウイの栄養素について伺いました。キウイにたっぷり含まれているビタミンCパワーを知ったら、明日から冷蔵庫にキウイを常備したくなるかもしれません。

ビタミンCが豊富なのはグリーン？ゴールド？

店頭でよく見かけるグリーンキウイとゴールドキウイ。ビタミンCが豊富なのはどちらでしょうか？

正解は、果肉が黄色の「ゴールドキウイ」！

ゴールドのビタミンC含有量はほかのフルーツと比べても圧倒的。なんと、1個食べるだけで、成人が1日に必要とするビタミンCの推奨量をカバーできてしまうほどなんです！

推奨摂取量※1 100mgゴールドキウイ含有量※2 140mg

※1成人の食事摂取推奨量 出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準」（2025年版）

※2キウイフルーツ黄肉種のビタミンC含有量：可食部100gあたり140mg（日本食品標準成分表2020年版 八訂）

もちろん、グリーンにも食物繊維が豊富というグリーンならではの特徴があります。毎日の食事で不足しがちな食物繊維を補いたいかたはグリーンキウイがおすすめです。

「どの種類にしようかな？」と悩んだら、ぜひ体調や気になる栄養素で賢く選んでみてください♪

〈食べる美容液〉として、これから紫外線ダメージなども気になるシーズンに積極的に食べて、キウイ美活をしてみては？

解説してくれたのは……Paul Blatchford（ポール・ブラッチフォード）氏

ゼスプリ イノベーション・マネージャー（健康・栄養部門）。