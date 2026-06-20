開催：2026.6.20

会場：グローブライフ・フィールド

結果：[レンジャーズ] 9 - 7 [パドレス]

MLBの試合が20日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとパドレスが対戦した。

レンジャーズの先発投手はジェーコブ・デグロム、対するパドレスの先発投手はランディ・バスケスで試合は開始した。

1回表、5番 ガビン・シーツ 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでパドレス得点 TEX 0-1 SD、7番 タイ・フランス 2球目を打ってライトスタンドへの満塁ホームランでパドレス得点 TEX 0-5 SD

1回裏、4番 ブランドン・ニモ 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 TEX 1-5 SD、6番 アレハンドロ・オスナ 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 TEX 3-5 SD、7番 ジェーコブ・バーガー 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 TEX 5-5 SD、9番 エリアス・ディアス 5球目を打ってサードへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TEX 6-5 SD

4回表、7番 タイ・フランス 4球目を打ってセンターへのホームランでパドレス得点 TEX 6-6 SD

4回裏、3番 ワイアット・ラングフォード 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 TEX 7-6 SD

6回裏、5番 エセケル・デュラン 初球を打ってセカンドへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TEX 8-6 SD

8回表、5番 ガビン・シーツ 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでパドレス得点 TEX 8-7 SD

8回裏、3番 ワイアット・ラングフォード 初球を打って左中間スタンドへのホームランでレンジャーズ得点 TEX 9-7 SD

試合は9対7でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのジェーコブ・デグロムで、ここまで6勝4敗0S。負け投手はパドレスのランディ・バスケスで、ここまで6勝5敗0S。レンジャーズのラッツにセーブがつき、1勝1敗13Sとなっている。

なお、パドレスの松井裕樹はこの試合で1.2回を投げ、1安打、0失点、3奪三振、防御率は1.52となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-20 12:10:16 更新