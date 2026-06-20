米スポーツ専門局『ESPN』は19日（日本時間20日）、日本代表MF中村敬斗（スタッド・ランス）を特集。「日本の切り札になり得る」として注目した。第1戦・オランダ戦でゴールを決め、世界的にも注目度がアップしているアタッカー。20日（同21日）のチュニジア戦で2戦連発となるか、期待がかかる。

■プレースタイルに脚光

日本代表に欠かせないアタッカーとなった中村だが、W杯アジア最終予選では10試合中、スタメンはわずか2試合。もし、MF南野拓実（モナコ）やMF三笘薫（ブライトン）の負傷欠場がなかったら……。『ESPN』は、「状況が少し違っていれば、彼は試合に出ていなかった可能性さえある」と紹介した。

しかし、「今や予想以上に重要な役割を担うことになっている」とし、森保ジャパンにとっての切り札的存在になっていると主張した。

中村は日本代表の中で、唯一2部リーグでプレーする選手。そのため、同局はオランダ側の対策が不十分だった可能性も指摘した。その上で「ただ、彼が注目を集めている最大の理由は、そのプレースタイルにある」とした。

「相手DFは、彼のわずかなフェイントに反応して一方向へ動く。そのほんの小さな動きを見逃さず、中村はすぐさま逆方向へ一気に加速することができる」と特長を伝えた。

■ファイナルサードで真価

そして、「彼は内側にも外側にも仕掛けられるが、左サイドでプレーするのが最も合っているように見える。そこではオランダ戦で見せたように、右足に持ち替えてペナルティーエリアに進入し、そのままシュートを放つ形をよく見せる」と続けた。

第2戦・チュニジア戦は、オランダ戦で負傷したMF久保建英（レアル・ソシエダ）の欠場が決定しており、中村はさらに重要な役割を担うことになる。同局は「どのポジションで起用されるにせよ、彼はファイナルサードでの創造性という点で、久保の穴を埋められる選手であることは間違いない。さらに、試合を決めるような一瞬の魔法を生み出す可能性もある」と期待した。

アジア最終予選でのサブ的立場から一転、日を追うごとに存在感を増している中村。同局は「W杯において、日本の“切り札”として間違いなく頭角を現している」と記した。