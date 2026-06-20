気象庁は、新潟県を含む北陸地方が、梅雨入りしたとみられると発表しました。

去年より２９日遅く、平年と比べて９日遅い梅雨入りです



新潟県を含む北陸地方では、前線や湿った空気の影響で、曇りや雨の所が多くなっています。

向こう１週間も、曇りや雨の日が多い見込みであることから、梅雨入りしたと見られるということです。



２０日の新潟県は、天気が下り坂で午後は次第に雨の範囲が広がるでしょう。



２１日は、所々で雷を伴った激しい雨が降り、警報級の大雨となるところがありそうです。



２１日午前６時までに予想される２４時間降水量は、

上越・中越・下越・佐渡で１００ミリとなっています。