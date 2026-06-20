【6月28日（日）夜6時30分～生放送「テレ東音楽祭 2026夏」】MC深澤辰哉（Snow Man）・松本若菜で約4時間半の生放送！出演アーティスト第2弾を発表！

テレ東では、6月28日（日）夜6時30分から「テレ東音楽祭 2026夏 」を放送します。2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。今年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送でお届けします！（※一部事前収録あり）MCを深澤辰哉（Snow Man）と松本若菜が、進行を田中瞳アナウンサーが務めます。先日出演アーティスト第1弾を発表しましたが、この度出演アーティスト第２弾を発表します！

★出演アーティスト 第２弾※50音順

赤井英和、アグネス・チャン、麻倉未稀、石井明美、いしだ壱成、伊東歌詞太郎、aespa、大久保伸隆（ex.Something ELse）、小野正利、辛島美登里、河口恭吾、Kis-My-Ft2、KEY TO LIT、楠瀬誠志郎、久宝留理子、けんいち（元ロードオブメジャー）、酒井法子、SATSUKI（元ZOO）、THE 虎舞竜、澤田知可子、JI BLUE、ZIGGY、SHAZNA、鈴木亜美、千堂あきほ、仙道敦子、髙嶋政伸、武田鉄矢、Tama（Hysteric Blue）、TRF、中島健人、永井真理子、長渕剛、西田ひかる、PERSONZ、バブルガム・ブラザーズ、早見優、hitomi、

B.B.クィーンズ、FIELD OF VIEW、マーク・パンサー、松本伊代、観月ありさ、森若香織（GO-BANG’S）、吉田栄作、LINDBERG

★長渕剛のテレビ東京初出演が決定！

時代を超えて人々の背中を押し続けてきた名曲…「とんぼ」「RUN」「乾杯」を魂の熱唱！

★小室哲哉スーパーヒット曲SPメドレー

豪華アーティストたちが TK サウンド全開のメドレーを圧倒的なパフォーマンスで披露。

さらに、YU-KI(TRF)×マーク・パンサーのコラボによるglobeの名曲メドレー「Love again」～「FREEDOM」も必見です!

★伝説のドラマソング SP メドレー

あの名シーンの感動が蘇る！豪華俳優陣がマイクを握り、自身が出演した大ヒットドラマの主題歌を熱唱！

一夜限りの再結成を果たした吉田栄作と仙道敦子が、YOSHIKI 作詞・作曲・プロデュースを手掛けた大ヒット曲『今を抱きしめて』を32年振りにテレビで披露！

さらに、スタジオには当時の共演者たちもスペシャルゲストとして大集結します。

【俳優による歌唱楽曲一覧】

NOA（吉田栄作＆仙道敦子）：『今を抱きしめて』（ドラマ「徹底的に愛は…」より）

赤井英和：『ぼくたちの失敗』（ドラマ「高校教師」より）

いしだ壱成：『サボテンの花』（ドラマ「ひとつ屋根の下」より）

千堂あきほ：『ラブ・ストーリーは突然に』（ドラマ「東京ラブストーリー」より）

髙嶋政伸：『LET THE RIVER RUN』（ドラマ「HOTEL」より）

酒井法子：『碧いうさぎ』（ドラマ「星の金貨」より）

武田鉄矢：『贈る言葉』（ドラマ「3年B組金八先生」より）

★本田美奈子.が最新技術でスタジオに復活

当時の姿そのままに、天王洲スタジオで奇跡のステージが蘇ります！

©テレビ東京

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◇◆豪華プレゼントが当たる！『この声！あの人！キャンペーン』◆◇

6月22日（月）～27日（土）の期間、下記の対象番組内で流れる「テレ東音楽祭 2026夏」の番宣動画を出演アーティストが日替わりでナレーションを担当！そのナレーションを読んでいるのはどのアーティストか予想をして豪華プレゼントをゲットしよう！

さらに、テレ東音楽祭の公式X（https://x.com/teretoongakusai ）にも各対象番組で流れる「番宣動画」が投稿されるので、放送を見逃した方は、是非テレ東音楽祭公式Ｘをチェックして参加しよう！

正解は、6月28日（日）にテレ東音楽祭公式Xで発表予定！

＜対象番組（予定）＞

6月22日（月）夜8時「JAPANをスーツケースにつめ込んで！～世界に日本を持ってった～」

6月23日（火）夜6時25分「世界が騒然！本当にあった㊙衝撃ファイル」

6月23日（火）夜8時54分「開運！なんでも鑑定団」

6月24日（水）夜6時25分「亀梨くんのワンにゃフル！」

6月25日（木）夜6時25分「選ばれし頂点サマ～あなたの知らないNo.1～」

6月26日（金）夜7時30分「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」

6月27日（土）夜6時30分「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」

©テレビ東京

≪番組概要≫

【タイトル】「テレ東音楽祭 2026夏」

【放送日時】2026年6月28 日（日）夜6時30分～夜10時54分

【放送局】

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【MC】深澤辰哉（Snow Man）、松本若菜

【進行】田中瞳（テレビ東京アナウンサー）

【第1弾出演アーティスト】

IMP.、相川七瀬、ano、Aぇ! group、AKB48、OWV、⼯藤静⾹、国⽣さゆり、ZARD、島袋寛⼦、Juice=Juice、SUPER EIGHT、DA PUMP、知念⾥奈、超ときめき♡宣伝部、中⻄保志、乃木坂46、FRUITS ZIPPER、MAX、南野陽⼦、宮沢和史、モナキ

【第2弾出演アーティスト】

赤井英和、アグネス・チャン、麻倉未稀、石井明美、いしだ壱成、伊東歌詞太郎、aespa、大久保伸隆（ex.Something ELse）、小野正利、辛島美登里、河口恭吾、Kis-My-Ft2、KEY TO LIT、楠瀬誠志郎、久宝留理子、けんいち（元ロードオブメジャー）、酒井法子、SATSUKI（元ZOO）、THE 虎舞竜、澤田知可子、JI BLUE、ZIGGY、SHAZNA、鈴木亜美、千堂あきほ、仙道敦子、髙嶋政伸、武田鉄矢、Tama（Hysteric Blue）、TRF、

中島健人、永井真理子、長渕剛、西田ひかる、PERSONZ、

【番組ロゴ制作】岡本太玖斗

【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/ongakusai_2026/

【公式X】@teretoongakusai (https://x.com/teretoongakusai )

【公式Instagram】@tereto.ongakusai

（https://www.instagram.com/tereto.ongakusai/ ）

【公式ハッシュタグ】#テレ東音楽祭