◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―中日（２０日・東京ドーム）

元中日でＭＬＢナショナルズから巨人に加入した小笠原慎之介投手（２８）が２０日、東京ドームで行われた試合前練習に参加した。小笠原は前日１９日から古巣・中日との３連戦で東京ドームで練習を行う予定となっており、明日２１日にはブルペンでの投球も予定している。

この日はキャッチボールやランニングなどで調整を行うと、ベンチでは坂本勇人内野手と談笑。また練習に出てきた古巣・中日ナインとも笑顔であいさつを交わしていた。

小笠原はＮＰＢ通算４６勝。２１年から４年連続規定投球回をクリアし、２４年オフに中日からポスティングシステムで米球界に挑戦し、昨年はメジャーで１勝。今季はメジャー登板はなく先発としてマイナーの３Ａ、２Ａで先発として登板を重ねてきた。

１８日には入団会見を行い、背番号は「９８」と正式発表された。「とても光栄なことであるので、しっかりチームのピースになれるように頑張りたいと思います」と決意を語っていた。

◆小笠原 慎之介（おがさわら・しんのすけ）１９９７年１０月８日、神奈川・藤沢市生まれ。２８歳。東海大相模で２、３年夏に甲子園出場。３年夏はエースとして甲子園優勝。１５年ドラフト１位で中日入団。２５年１月にポスティングシステムを利用してナショナルズと２年契約。今季は主にナショナルズ傘下２Ａハリスバーグでプレー。ＮＰＢ通算１６１試合、４６勝６５敗、防御率３．６２。１８０センチ、９３キロ。左投左打。