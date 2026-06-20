【シアトル＝平島さおり】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１９日（日本時間２０日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｄ組は開催国の米国（世界ランキング１７位）が豪州（同２７位）に快勝し、決勝トーナメント進出を決めた。

Ｃ組はモロッコ（同７位）がスコットランド（同４２位）との接戦を制し、ブラジル（同６位）がハイチ（同８３位）に大勝した。（世界ランキングは１１日時点）

モロッコ １―０ スコットランド

モロッコが序盤に挙げた１点を守り切った。２分にサイバリが２試合連続ゴールとなる先制弾。追加点こそ奪えなかったが、効果的にカウンターを繰り出すなど、優勢に試合を進めた。スコットランドは終盤、相手ゴール前に迫ったが、堅固な守備を破れなかった。

「できれば首位で通過したい」…監督手応え

１―０の勝利に対し、モロッコの地元メディアには、追加点を奪えなかったことに不満げだった記者もいた。ただ、ワハビ監督はきっぱりと言った。「勝ち点３が欲しかったし、それを手に入れることができた」

試合開始から１分あまり。右サイドでボールを持ったディアスが、浮き球のパスを縦に入れる。抜け出したサイバリが、豪快に右足を振り抜いた。２戦連発となる先制ゴールを突き刺し、早々にリードを奪った。

したたかに、鮮やかに攻撃いなす

体の強さに加え、高い技術、組織力を持つチームは、したたかに戦った。自陣でボールを持たれた時には、複数人で寄せて自由にプレーさせない。逆に自分たちの攻撃時は、狭い空間でも鮮やかなパスワークで相手のプレスをかわした。折を見て突破を図ってはファウルを受け、ＦＫでゴールに迫る。リードを広げられなくても、粘り強く戦うスコットランドをいなした。

アフリカ予選では圧倒的な強さを見せ、８戦全勝と取りこぼしはなかった。本大会が始まっても、ブラジルとの初戦は互角に渡り合って勝ち点１を手にし、格下とぶつかったこの試合ではきっちり勝ち点３を積み上げた。隙のない戦いぶりに、指揮官は「できれば首位で通過したい」と、手応えは上々だ。（平沢祐）