「これでもう爪欠けない！」ピンセットみたいな100均の便利グッズ

ダイソーの手芸グッズ売り場で『ダブルリングオープナー』を発見。セリアで話題になっていたアイテムが、ついにダイソーにも登場です。ダブルリングを開く際に爪が割れたり、ネイルが欠けたりして困った経験がある方にぴったり。指先に負担をかけずスムーズに着脱できるので、特にハンドメイドを楽しむ方におすすめですよ♪

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商品情報

商品名：ダブルリングオープナー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：全長5.9cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4968583250037

ダイソーで発見！話題の商品でリングの付け外しが驚くほどラクに

ダイソーの手芸グッズ売り場で見つけた『ダブルリングオープナー』は、挟むだけで簡単にダブルリングが開けられる便利グッズ。

セリアで話題になっていた商品ですが、ついにダイソーでも購入できるようになりました。

ダブルリングはキーホルダーやハンドメイド作品などによく使われる便利なパーツですが、リングを開く際に苦労した経験がある方も多いのではないでしょうか。

爪で無理やり隙間を広げようとして、爪が欠けてしまったり、ネイルが傷ついてしまったり…そんな悩みを解決してくれるのが、このオープナーです。

最大の特徴は先端部分の形状です。先が少し曲がった独特なデザインになっており、この部分をダブルリングの隙間に差し込むことでリングを簡単に開くことができます。

見た目はピンセットのようですが、ダブルリング用に工夫された形状なんです。

ダイソーの『ダブルリングオープナー』の使い方は？

使い方はとても簡単。先端をリングの二重になった部分にしっかり押し当てるだけで、リングが自然に開いた状態になります。

これまでのように爪先で無理にこじ開ける必要がないので、指先への負担を大幅に軽減。リングの着脱もスムーズになり、ストレスなく作業できるのが魅力です。

特にハンドメイドが趣味の方にはおすすめのアイテム。作品作りの中でダブルリングを頻繁に扱う場合、このオープナーがあるだけで作業効率が大きく変わります。

慣れてしまえば一瞬でリングを開けられるため、細かな作業時間の短縮にもつながりますよ。

今回はダイソーの『ダブルリングオープナー』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。