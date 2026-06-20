100均ってこんなにクオリティ高いの売ってるの！旅行前に買っといてよかった♡優秀黒バッグ

今回はダイソーの『2WAYショルダーバッグ』をご紹介！ショルダーバッグとトートバッグの2WAYで使えるうえ、前面にはフラップ付きの大きなポケットを2つ搭載。A5サイズのスケジュール帳や長財布、傘も収納できる実用的なサイズ感です。重さは約81グラムと軽量で、普段使いはもちろん、旅行用のサブバッグにも◎

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商品情報

商品名：2WAYショルダーバッグ

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480745787

旅行にも普段使いにも便利！ダイソーの軽量バッグ

ダイソーのバッグ売り場で見つけた『2WAYショルダーバッグ』は、ショルダーバッグとしてもトートバッグとしても使える2WAY仕様のアイテム。

このバッグの特徴は、フロント部分に付いた2つの大きなポケット。

完全なオープンポケットではなく、小さなフラップが付いているため、中の物を取り出しやすい一方で、落下しにくい作りになっています。

サイズは比較的小ぶり。A5サイズのスケジュール帳と並べると一回り大きい程度のサイズ感で、必要な物をコンパクトに持ち歩きたいときにちょうど良さそうです。

ショルダーストラップは長さ調整が可能。165cmほどの筆者の場合、最長にするとちょうど腰くらいの高さになります。なお、ショルダーの紐は取り外しできない仕様です。

『2WAYショルダーバッグ』の気になる収納力は？

実際に荷物を入れてみると、A5サイズのスケジュール帳1冊、長財布、傘を収納しても少し余裕がありました。

さらに前面の2つのポケットには、スマートフォンやコインケース、ハンドクリーム、日焼け止めなど、すぐに取り出したいアイテムを入れるのに便利です。

また、防犯面で使いやすそうだと感じたのもポイント。小ぶりなサイズなので、海外旅行などでは腕と体でバッグを挟み込むように持ち歩けます。

さらにメイン収納にはファスナーが付いているため、安心感も◎

今回はダイソーの『2WAYショルダーバッグ』をご紹介しました。

家庭用のはかりで重量を計測してみると、なんと約81g。一般的な生卵の重さが50〜60gと言われているので、バッグそのものが非常に軽いです。

普段のお出かけで必要最低限の荷物を持ち歩くのはもちろん、旅行用のサブバッグとしても便利。

コンパクトにまとまるので、移動中はスーツケースに入れておき、旅行先で必要な荷物だけを移し替えて使うこともできますよ。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。