こういうの求めてました！欲しいものを秒速発見！使い手目線の100均のスライダーバッグ

ダイソーで見つけたスライダーバッグがとても優秀で驚きました！仕切りが付いていて、小物をしっかり分けながら収納することが可能。アウトドアや旅行に欠かせない絆創膏や薬などの持ち運び、文具の仕分け、アクセサリーの保管に便利ですよ！ポーチと違って傷みが気になったら気軽に取り換えられる気軽さも嬉しいです。

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商品情報

商品名：仕切り付きスライダーバッグSサイズ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：9.5cm×18cm

入り数：5枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4903652004517

ダイソーで仕切り付きのスライダーバッグを発見！

今回は、ダイソーで見つけた『仕切り付きスライダーバッグSサイズ』をご紹介します。

小物をスライダーバッグに入れた際に取り出しにくい、中身を探しにくいといった経験はありませんか？このスライダーバッグがその悩みを解消してくれます。

5枚入りで110円（税込）。筆者が訪れた店舗では、キッチン消耗品売り場に陳列されていました。

サイズは約9.5cm×18cm。お薬や小物類などを入れるのに適した小さなサイズです。

内部に便利な仕切りが設けられているスライダーバッグ。中で中身がごちゃ混ぜにならないので、使いたいときに必要な小物を迷わずスムーズに取り出せます。

『仕切り付きスライダーバッグSサイズ』の用途や使い心地は？

アウトドアや旅行など、小物を持ち出したいときに整理しながら持ち運べるのが最大のメリット。各スペースは縦長で、薬類や絆創膏などの小物にピッタリです。

表面は色付きで窓も付いており中身が判別しやすく、どこに何が入っているか一目瞭然。目当てのものをすぐに取り出せます。

裏面はすべてクリアになっているので、中身をしっかり判別できます。

クリップなどの文具類・イヤリングなどのアクセサリー類の整理整頓にもおすすめです。小物が中で混ざりあわないので、ストレスなく保管できるのが助かります。

また、ポーチと違い、汚れや傷みが気になってきたら、すぐに取り換えられる気軽さもお気に入り！5枚入りなので、気兼ねなく使い倒せます。

今回は、ダイソーの『仕切り付きスライダーバッグSサイズ』をご紹介しました。

ちょっとした工夫が嬉しい、使い手目線のアイデアグッズでした！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。