見つけたら即カゴで正解！「ホムセンで買うと高いヤツ…！」今話題の100均新作アイテム

今SNSやネットで話題になっている、ダイソーの新作『キャリー台車』。ホームセンターでこの手の商品は2,000円弱で販売されていることが多いのに、なんとダイソーなら700円で買えちゃいます！しかも、同じ商品同士を縦・横に連結することが可能。キャスターもスムーズに動き、100均の商品とは思えません！

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商品情報

商品名：横にも縦にも連結できるキャリー台車（キャスター2.5cm）

価格：￥770（税込）

サイズ（約）：41.8cm×27.8cm×4.4cm

耐荷重（約）：30kg

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480779515

今回ご紹介するのは、ダイソーの収納グッズ売り場で見つけた『横にも縦にも連結できるキャリー台車（キャスター2.5cm）』です。今、SNSやネットで話題になっている連結可能なキャリー台車です。

価格は、なんと770円（税込）！この手の商品はホームセンターで2,000円弱で販売されていると思うので、見つけたときは非常に驚きでした。

今話題のダイソーのキャリー台車をお試し！

このキャリー台車は、同じ商品同士を縦方向に連結できるだけでなく…

横方向にも連結できるのが最大の特徴！

使用する場所に合わせて、あるいは乗せる物の大きさに合わせて連結する方向を変えられて便利です。

持ち手が付いている上、ハンドル付きの台車と違って軽いので持ち運びも楽ですよ。

使い心地や快適に使えるポイントは？

キャスターは4か所についています。

しかも、回転するため自由に動かすことが可能。動きもスムーズでストレスなく使用できます！

サイズは約41.8cm×27.8cm×4.4cm。サーキュレーターを置いても、まだまだ余裕があります。

耐荷重量は約30kgとタフなので、季節物の家電などを入れて押し入れに収納したり、加湿器や除湿機を乗せておき、掃除の際に動かすといった使い方も便利です。

個人的に気に入ったのは天板が薄く、キャスターも小さめなこと。

写真右側に映っている手持ちの似たようなアイテムと比べてみましたが、違いがよく分かります。

押し入れやクローゼットに収納することを考えると、あまり高さがないほうが空間を効率よく使用できるので、この仕様はありがたいです。

今回は、ダイソーの『横にも縦にも連結できるキャリー台車（キャスター2.5cm）』をご紹介しました。

人気商品のようなので、売り場で見つけられたらラッキーかもしれません！ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。