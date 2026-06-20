ブラジルがハイチに3発快勝！　クーニャが2得点、ヴィニシウスは2戦連発

一瞬の駆け引きから、一瞬の反応！



ヴィニシウスのシュートのこぼれに

反応したクーニャに相手の

クリアボールが当たりゴール！



🏆 #FIFAワールドカップ グループC

🆚ブラジル×ハイチ

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