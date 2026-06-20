ブラジルがハイチに3発快勝！ クーニャが2得点、ヴィニシウスは2戦連発
FIFAワールドカップ2026・グループC第2節が19日に行われ、ブラジル代表とハイチ代表が対戦した。
第1回から全大会に出場し、最多5回の優勝を誇る王国に、1974年大会以来の出場となるハイチが挑んだ。だが、試合前の予想通り、ブラジルが主導権を握る展開となる。12分、ハフィーニャがゴールネットを揺らしたが、これはオフサイドで得点と認められない。それでも23分にこじ開けた。ペナルティエリア左からヴィニシウス・ジュニオールが放ったシュートは相手GKに防がれたものの、こぼれ球にマテウス・クーニャが反応して押し込んだ。
36分、ブラジルが追加点を獲得する。ピッチ中央でのボール奪取からカウンターを展開。ヴィニシウスが敵陣中央から相手の背後へスルーパスを供給し、抜け出したM・クーニャが左足を振り抜いてゴール左上に突き刺した。
前半アディショナルタイム3分、ブラジルが3点目を奪う。ルーカス・パケタがピッチ中央から絶妙の浮き球スルーパスを送り、抜け出したヴィニシウスが相手GKとの一対一を制した。ヴィニシウスは2試合連続ゴールとなった。
後半はハイチもセットプレーで惜しい場面を生み出したが、依然としてブラジルのペースで試合が進む。78分には途中出場のエンドリッキもゴールネットを揺らしたが、オフサイドで得点は認められない。
試合はこのまま終了し、ブラジルはグループステージ突破に王手をかけた。ハイチは最下位が決まった。最終節は24日に行われ、ブラジルはスコットランド代表と、ハイチはモロッコ代表と対戦する。
【スコア】
ブラジル代表 3−0 ハイチ代表
【得点者】
1−0 23分 マテウス・クーニャ（ブラジル）
2−0 36分 マテウス・クーニャ（ブラジル）
3−0 45＋3分 ヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル）
第1回から全大会に出場し、最多5回の優勝を誇る王国に、1974年大会以来の出場となるハイチが挑んだ。だが、試合前の予想通り、ブラジルが主導権を握る展開となる。12分、ハフィーニャがゴールネットを揺らしたが、これはオフサイドで得点と認められない。それでも23分にこじ開けた。ペナルティエリア左からヴィニシウス・ジュニオールが放ったシュートは相手GKに防がれたものの、こぼれ球にマテウス・クーニャが反応して押し込んだ。
前半アディショナルタイム3分、ブラジルが3点目を奪う。ルーカス・パケタがピッチ中央から絶妙の浮き球スルーパスを送り、抜け出したヴィニシウスが相手GKとの一対一を制した。ヴィニシウスは2試合連続ゴールとなった。
後半はハイチもセットプレーで惜しい場面を生み出したが、依然としてブラジルのペースで試合が進む。78分には途中出場のエンドリッキもゴールネットを揺らしたが、オフサイドで得点は認められない。
試合はこのまま終了し、ブラジルはグループステージ突破に王手をかけた。ハイチは最下位が決まった。最終節は24日に行われ、ブラジルはスコットランド代表と、ハイチはモロッコ代表と対戦する。
【スコア】
ブラジル代表 3−0 ハイチ代表
【得点者】
1−0 23分 マテウス・クーニャ（ブラジル）
2−0 36分 マテウス・クーニャ（ブラジル）
3−0 45＋3分 ヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル）
【ゴール動画】ブラジルvsハイチ
一瞬の駆け引きから、一瞬の反応！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 20, 2026
ヴィニシウスのシュートのこぼれに
反応したクーニャに相手の
クリアボールが当たりゴール！
🏆 #FIFAワールドカップ グループC
🆚ブラジル×ハイチ
📱DAZN ライブ配信中#本気で楽しむならDAZN pic.twitter.com/8aM8n6Sllh
速すぎるカウンター攻撃！⚡️— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 20, 2026
ヴィニシウスのパスに抜け出した
クーニャの左足で振り抜いた
シュートはゴールへ突き刺さる！
🏆 #FIFAワールドカップ グループC
🆚ブラジル×ハイチ
📱DAZN ライブ配信中#本気で楽しむならDAZN@AQUARIUS_SPORTS pic.twitter.com/VkldMOn5na
🇧🇷ヴィニシウスの活躍が止まらない！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 20, 2026
パケタのスルーパスに抜け出した
ヴィニシウスが冷静にゴールへ流し込む！
🏆 #FIFAワールドカップ グループC
🆚ブラジル×ハイチ
📱DAZN ライブ配信中#本気で楽しむならDAZN@AQUARIUS_SPORTS pic.twitter.com/uUKMFlsdEM