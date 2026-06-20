日本一予約が困難な『飯田商店』のラーメンを食べて、難民支援ができるチャリティイベントがアツい

2021年に「TRYラーメン大賞」で4連覇を達成、いまだ殿堂店として飛躍を続けるレジェンドラーメン店『飯田商店』。同店がある神奈川県・湯河原はラーメンファンの聖地ともいわれ、連日全国から多くの人々が詰めかけている。その店主、飯田将太さんが手掛けるチャリティイベントがある。そのイベントとは。

国境も宗教も民族の枠も超えた“旨い一杯”

初夏のある晴れた日、同店のトラックが現れたのは鎌倉の「カトリック雪ノ下教会」。飯田将太店主は鎌倉市内にある「アルペなんみんセンター」で暮らす難民やウクライナなどからの避難民の方々に、“日本一のラーメン“をふるまう活動を続けている。

飯田商店のトラック。湯河原の本店でこの日の朝打った麺と、店主渾身のスープを載せて参上！

「活動は2022年からスタートして、今回が9回目。そもそも、『紛争地域や飢餓に見舞われている場所に出向いて、ラーメンを食べたことのない人たちに、本気で作ったラーメンを食べてもらいたい』という想いがあったんです。ラーメンの力、日本の食の力で元気を届けたいと、この活動を始めました」（飯田店主、以下同）

飯田店主率いる「日本の食を難民の心に届ける会」に参加しているのは、『四つ葉』や『雪ぐに』、『とものもと』などラーメン業界の最高権威である「TRYラーメン大賞」の受賞常連店ばかり。行列店の店主が協働したラーメンが食べられるのも、このイベントの醍醐味のひとつだ。

「日本の食を難民の心に届ける会」のメンバー。右から『雪ぐに』柴田店主、『とものもと』市原店主、『中村麺三郎商店』中村店主、『飯田商店』飯田店主、『麺 ふじさき』藤崎店主、『四つ葉』岩本店主、『Ramen FeeL』（現在は閉店）渡邊店主。ラーメンフリークなら思わず二度見する、そうそうたる面々だ

当初は難民の方々と「アルペなんみんセンター」の関係者のみに振る舞っていたが、前々回から一般客にもチャリティーラーメンを提供している。今回の定員は210名、同センターの公式SNSから申し込む方式だ。

1名3000円で参加でき、会場で飯田商店特製ラーメンと「Bowl & Peace」とロゴが入ったオリジナル缶バッジが受け取れる。

飯田店主がこの日のために打った麺を、参加した若手店主たちが茹で、みんなでトッピング。「学びしかないです！」（市原店主）と、みんなとても楽しそうだ

この日登場した醤油ラーメンは、鶏と魚介のスープを合わせた“ザ・中華そば”といった味わい。

この日提供された醤油ラーメン。宗教上の理由から豚肉を口にできない難民も多いため、イベント時のラーメンスープやチャーシューは鶏が主体だ

煮干しが効いたスープがよく絡む中太のちぢれ麺に、店主たちが吊るし焼きで仕上げた鶏チャーシューがよく合う。この日参加した『Japanese Soba Noodles 蔦』特製のごぼうのキューブと、『想〜SOU〜』店主が提供するワカメがよいアクセントになっていた。

チャリティーラーメンは、飯田店主による麺とスープに、若きラーメン店主たちが彩りを加える一期一会の一杯なのだ。

醤油ラーメンに続いて、しおラーメン、担々麺も登場！

「2杯目、しおと担々麺がありますよ」というコールに、会場がざわつく。１杯につき3000円を募金箱に入れれば、醤油ラーメンのおかわりができるだけでなく、しおまたは担々麺も食べられるというのだ。

募金箱に次々と3000円が投じられていく。飯田店主はじめ店主たちは全員ボランティアで参加、募金はすべて難民支援のために寄付される

「しお」は鶏の旨みと魚介の香りがたまらない黄金スープに、フレッシュな小麦が香る平打ち麺がベストマッチ。華やかかつ奥深い一杯だ。

この日だけの特製しおラーメン

さらに『中村麺三郎商店』の中村店主が持参した芝麻醬とラー油を使って、即興で仕上げた担々麺も登場した。肉味噌は当日仕込んだ鶏チャーシューの端材と香味野菜を使用。香り高いゴマやスパイスの旨みが渾然一体となったスープが、プリプリの中太平打ち麺に絡む傑作に仕上がった。

辛さとシビレがあとを引く担々麺。おかわりにも特製ピンバッジがついてくる

難民の方々も一般の参加者も、思い思いのラーメンをすすりながら、みんなが笑顔。国境も宗教も、民族の枠も飛び越えて、ラーメンが人々をつないでいく。

「ボクたちは『食べてくれてありがとう』だし、来てくれた方々も『ラーメンをつくってくれてありがとう』という気持ちのはず。こんな幸せな空間はないですよね」

28歳で「ラーメンの鬼」として知られる故・佐野実氏が打った麺に魅了され、まず麺を打つことから修行を始めた飯田店主。「僕たちが当たり前にラーメンを作れているのは、食材や器を使う道筋をつけてくれた先人たちのおかげなんですよね」

「ラーメンの力で元気を届けたい、という想いで続けている活動ですが、『もっともっとおいしいラーメンをつくって、みんなに食べてもらいたい』という僕たちの原点を思い出させてくれるいい機会でもある。店主同士が情報交換しながらお互いに学べる交流の場でもあるんです。毎回、めちゃくちゃ店主たちの出席率が高いんですよ。僕も、若手たちからいろいろ学ぶところが大きいです」

私たちにとっては、おいしいラーメンを食べて難民の方々と交流し、支援もできる絶好の機会でもある。この活動は今後も続けていくというから、ぜひ「アルペなんみんセンター」のSNSをチェックしてみよう。

取材・撮影／萩原はるな

【画像】チャリティイベントで食べられる飯田商店のラーメン（8枚）