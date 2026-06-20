グループＣの２節終了時の順位表。※TCS = チームコンダクトスコア（フェアプレーポイント）。（C）SOCCER DIGEST

写真拡大

　北中米ワールドカップで現地６月19日、グループＣ第２節の２試合が行なわれた。

　スコットランド対モロッコは、モロッコが１−０の勝利を収める。ブラジル対ハイチは、ブラジルが３−０で快勝した。

　この結果、勝点４でブラジルとモロッコが並び、得失点差で上回るブラジルが首位に立つ。スコットランドが勝点３で３位、２連敗のハイチは最下位でグループステージ敗退が決まった。
 
グループＣ／ここまでの結果と今後の予定
▼第１節
ブラジル １−１ モロッコ
スコットランド １−０ ハイチ

▼第２節
モロッコ １−０ スコットランド
ブラジル ３−０ ハイチ

▼第３節（日本時間で６／25 ７時にキックオフ）
スコットランド対ブラジル
モロッコ対ハイチ

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！

 