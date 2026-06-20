【Ｗ杯Ｃ組・第２節】２連敗のハイチがGS敗退。ブラジルが得失点差でモロッコを上回り首位。スコットランドは３位

【Ｗ杯Ｃ組・第２節】２連敗のハイチがGS敗退。ブラジルが得失点差でモロッコを上回り首位。スコットランドは３位