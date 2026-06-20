【Ｗ杯Ｃ組・第２節】２連敗のハイチがGS敗退。ブラジルが得失点差でモロッコを上回り首位。スコットランドは３位
北中米ワールドカップで現地６月19日、グループＣ第２節の２試合が行なわれた。
スコットランド対モロッコは、モロッコが１−０の勝利を収める。ブラジル対ハイチは、ブラジルが３−０で快勝した。
この結果、勝点４でブラジルとモロッコが並び、得失点差で上回るブラジルが首位に立つ。スコットランドが勝点３で３位、２連敗のハイチは最下位でグループステージ敗退が決まった。
グループＣ／ここまでの結果と今後の予定
▼第１節
ブラジル １−１ モロッコ
スコットランド １−０ ハイチ
▼第２節
モロッコ １−０ スコットランド
ブラジル ３−０ ハイチ
▼第３節（日本時間で６／25 ７時にキックオフ）
スコットランド対ブラジル
モロッコ対ハイチ
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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スコットランド対モロッコは、モロッコが１−０の勝利を収める。ブラジル対ハイチは、ブラジルが３−０で快勝した。
この結果、勝点４でブラジルとモロッコが並び、得失点差で上回るブラジルが首位に立つ。スコットランドが勝点３で３位、２連敗のハイチは最下位でグループステージ敗退が決まった。
グループＣ／ここまでの結果と今後の予定
▼第１節
ブラジル １−１ モロッコ
スコットランド １−０ ハイチ
▼第２節
モロッコ １−０ スコットランド
ブラジル ３−０ ハイチ
▼第３節（日本時間で６／25 ７時にキックオフ）
スコットランド対ブラジル
モロッコ対ハイチ
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