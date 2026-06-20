柏崎港で新潟海上保安部や警察などがテロに備えた合同訓練を実施しました。



訓練は、６機関の７２人が参加し、柏崎港に入港した外国の貨物船に

テロリストが乗ってくる想定です。



柏崎港は、外国の船舶が入港することなどから年に一度、

関係機関がテロ発生時の連携や役割確認のために訓練を実施しています。



■新潟海上保安部 警備救難課 吉田 龍課長

「各機関それぞれの役割をお互いに理解することがとても大切。

引き続き関係機関の理解を深め、テロの水際対策を強化したい」



また、不審者の荷物から爆発物が見つかった想定で逃走した不審者を

警察が確保する訓練も実施されました。