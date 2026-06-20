「ほんまにモデルさん」24歳バレー女子、コート上とは“激変”のワンピ姿に反響「おいおい、綺麗過ぎるわ」「素敵です」

女子バレーの野中瑠衣がいつもとは違うワンピース姿を披露した(C)産経新聞社

バレーボールSVリーグ女子のヴィクトリーナ姫路に所属する野中瑠衣が自身のインスタグラムを更新し、コート上とは違う装いにファンが歓喜した。

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24歳の野中はインスタで「幸せいっぱいの空間に癒された素敵な1日 本当におめでとう」と記し、「そして、久々に親戚一同集まれたことも、とっても嬉しかった それぞれの場所で頑張って、また笑顔で集まれますように」と綴り、親戚の結婚式に参列したことを報告した。

白い花がデザインされたネイビーのワンピース姿を披露した野中に、ファンからは「お綺麗です」「素敵です」「モデルさんだ」「綺麗、可愛い、顔小さい、脚長い」「最高」「綺麗過ぎます」「ほんまにモデルさん」「おいおい、綺麗過ぎるわ」と、続々と反響が寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]