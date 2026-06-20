「Snow Man」の好きなメンバーランキング！ 2位「佐久間大介」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月6日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、Snow Manに関するアンケートを実施しました。その中から、「Snow Man」の好きなメンバーランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、42票を獲得した佐久間大介さんです。卓越したダンススキルとダイナミックなアクロバットでステージを魅了する一方、自他ともに認める大のアニメ好きとしても広く知られています。冠ラジオ番組『Snow Man佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（文化放送）のパーソナリティや数々のアニメ作品での声優業をはじめ、映画『スペシャルズ』での単独初主演など、多才なジャンルで放つ明るいポジティブなエネルギーが多くのファンに愛されています。
▼回答者コメント
「真面目で気遣い屋、盛り上げ上手なところ」(30代女性／大分県)
「底抜けに明るいところが好き」(20代女性／神奈川県)
「可愛い雰囲気と、ダンスの時のキレのある姿のギャップが良い」(30代女性／大阪府)
見事1位に輝いたのは、118票という圧倒的な支持を集めた目黒蓮さんです。「めめ」の愛称で親しまれ、185cmの端正なスタイルを活かしてファッションブランド「FENDI」のジャパンブランドアンバサダーを務めるなどモデルとしても躍進。さらに俳優として数々の熱演で日本アカデミー賞優秀助演男優賞・新人俳優賞を受賞し、2026年には大ヒット実写映画『SAKAMOTO DAYS』での主演でも大きな話題を呼びました。抜群の存在感と謙虚で誠実な人柄が、幅広い世代から圧倒的な人気を誇る理由となっています。
▼回答者コメント
「背が高く、かっこいい。物腰が柔らかく、声もよくて、性格もいい、優しさがにじみ出ている。おとなしそうだがとてもしっかりしていて芯が強い男らしい人だと思う」(50代女性／神奈川県)
「ドラマや映画での活躍が目覚ましく、演技力と親しみやすい人柄の両方に魅力を感じるためです」(60代女性／愛知県)
「目黒蓮さんは、ドラマや映画での存在感はもちろん、バラエティでの素朴で優しい人柄も魅力的です。ビジュアルと内面のギャップに惹かれ、見るたびに応援したくなります」(30代女性／東京都)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：佐久間大介／42票
2位にランクインしたのは、42票を獲得した佐久間大介さんです。卓越したダンススキルとダイナミックなアクロバットでステージを魅了する一方、自他ともに認める大のアニメ好きとしても広く知られています。冠ラジオ番組『Snow Man佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（文化放送）のパーソナリティや数々のアニメ作品での声優業をはじめ、映画『スペシャルズ』での単独初主演など、多才なジャンルで放つ明るいポジティブなエネルギーが多くのファンに愛されています。
「真面目で気遣い屋、盛り上げ上手なところ」(30代女性／大分県)
「底抜けに明るいところが好き」(20代女性／神奈川県)
「可愛い雰囲気と、ダンスの時のキレのある姿のギャップが良い」(30代女性／大阪府)
1位：目黒蓮／118票
見事1位に輝いたのは、118票という圧倒的な支持を集めた目黒蓮さんです。「めめ」の愛称で親しまれ、185cmの端正なスタイルを活かしてファッションブランド「FENDI」のジャパンブランドアンバサダーを務めるなどモデルとしても躍進。さらに俳優として数々の熱演で日本アカデミー賞優秀助演男優賞・新人俳優賞を受賞し、2026年には大ヒット実写映画『SAKAMOTO DAYS』での主演でも大きな話題を呼びました。抜群の存在感と謙虚で誠実な人柄が、幅広い世代から圧倒的な人気を誇る理由となっています。
▼回答者コメント
「背が高く、かっこいい。物腰が柔らかく、声もよくて、性格もいい、優しさがにじみ出ている。おとなしそうだがとてもしっかりしていて芯が強い男らしい人だと思う」(50代女性／神奈川県)
「ドラマや映画での活躍が目覚ましく、演技力と親しみやすい人柄の両方に魅力を感じるためです」(60代女性／愛知県)
「目黒蓮さんは、ドラマや映画での存在感はもちろん、バラエティでの素朴で優しい人柄も魅力的です。ビジュアルと内面のギャップに惹かれ、見るたびに応援したくなります」(30代女性／東京都)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)