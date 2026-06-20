関東の学生陸上部員にとって、トラックシーズンのメインイベントの一つが関東学生対校選手権（関東インカレ）だ。

自身のためだけではなく、対校戦で上位を目指す母校のため、チームを代表するエースたちが激突する。５月下旬に行われた今季の大会でも、箱根を目指す実力者たちが確かな成長の跡を見せた。（編集委員 近藤雄二）

三浦龍司以来３年ぶり

男子１、２部の５０００、１万メートルで、唯一優勝を遂げた日本選手が、中大の岡田開成（３年）だった。

１部５０００メートル。レースは早大の鈴木琉胤（るい）（２年）がスタート直後から引っ張った。ラスト１０００メートルで留学生が前へ出たが、残り２周で早大の工藤慎作（４年）が仕掛けた。

対応したのは留学生２人と鈴木、岡田。残り６００メートルでまたも鈴木がトップに立ったが、あと１周の鐘の直前、岡田が猛然とスパート。食い下がる鈴木や留学生たちを、鋭いスプリントでぐんぐん引き離し、ゴールで右人さし指を突き上げた。「まずは１着が目標だった。勝利に徹するプランで予定通りいけた」。会心の勝利に笑顔がはじけた。

今年の箱根では４区２位。鈴木に３６秒差で区間賞は譲ったが、チームの往路３位に貢献した。３月には米国合宿へ参加。「そのチームでは自分が最下位。留学生に勝たないと世界で戦えないと意識が向上した」。キレのあるコンパクトなフォームを磨き、５月上旬には５０００メートルで１３分１９秒４４の中大記録を作っていた。

この種目で日本選手の優勝は、順大の三浦龍司以来３年ぶり。中大では２００７年の上野裕一郎以来１９年ぶりの快挙だった。今季のチームは大学駅伝３冠を目標に掲げる。「速いだけじゃなく強いチームになってきた。自分がゲームチェンジャーとなって、しっかり（３冠を）狙いたい」。新エースは力強く宣言した。

創価大・小池莉希、留学生とつばぜり合い

強力な留学生の多い２部で際立ったのが、創価大の小池莉希（４年）だった。

１万メートル終盤は、３人の留学生を含む３位集団に日本人で唯一食らいついた。ラスト１周でも激しい３位争いを展開。最後は東京国際大のアモス・ベット（４年）に振り切られたが、２７分５２秒４３の創価大日本人歴代１位のタイムで、上位６位中５人を留学生が占めたレースで４位に食い込んだ。

小池は３日後の５０００メートルにも登場し、ラスト２周でトップに立つと、思い切ったロングスパート。ラスト１周で力尽きたが、持ち味の積極性を存分に見せて、１３分３１秒６３で５位入賞。国学院大の野中恒亨（ひろみち）（４年）の４位に次ぐ、日本人２番手で走り切った。

正月の箱根では６区区間賞。急傾斜の下り坂にひるまず、小さな体をめいっぱい使って駆け下る度胸で新境地を開き、その勢いをトラックでも発揮した。

「やはり６区のスピードを体感したことがトラックにつながっている。ロサンゼルス五輪に向けて着実にステップアップできた。次回の箱根では創価大を注目してください」。下克上を目指すチームのエースは、胸を張って言い切った。

早稲田大・佐々木哲は独走

１部３０００メートル障害では、早大の佐々木哲（２年）が圧巻の勝ちっぷりでライバルたちを圧倒した。

スタート直後、先頭に立った。「自分が出なかったらペースが落ちる」。迷わずハイペースで滑り出すと、２周目には前回覇者、東海大の小野真忠（さねただ）（３年）しかついてこない。その小野も２０００メートルで引き離すと、一人旅でゴール。８分２４秒９６。新宅雅也（日体大）の大会記録を４９年ぶりに更新し、自己記録も４秒以上塗り替える独走だった。

新人の昨年、日本選手権で３位入賞と華々しく活躍した。駅伝シーズンも出雲４区６位で準優勝に貢献したが、その後に故障。箱根は走れなかった。その悔しさをバネに、冬場は筋力強化に励み、走行距離も前年より１日１０キロほど増やした。それだけに「苦しかった時期が、ここにつながった」と、しみじみと語った。

今季の早大は複数の強力なルーキーが加わり、刺激を受けた上級生もトラックでの活躍が目立つ。

「もちろん危機感はあるが、それをうまく消化して走れている。頼もしいチームメートと一緒に箱根の頂点を目指していきたい」

待望の大器の覚醒は、好調が続く早大の、さらなる追い風になりそうだ。