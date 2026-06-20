お笑いタレントのほんこん（63）が20日、ABCテレビ「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜午前9時30分、関西ローカル）に出演。立憲民主党の古賀千景参院議員が、自衛隊への志望理由に経済的な事情があると発言し、波紋を広げていることについて議論した。

15日の参院決算委員会で、元小学校教諭の立憲民主党・古賀千景参院議員が児童向け冊子「まるわかり！日本の防衛」をめぐる質疑の中で「経済的に厳しい子どもたちが自衛隊に行く。豊かな子どもたちはならない」と発言。小泉進次郎防衛相がその場で抗議し、古賀氏は「申し訳ない」と陳謝して撤回・謝罪したが、与野党から批判が相次ぎ、立民は16日に古賀氏を厳重注意した。

ほんこんは「これが与党の発言なら、野党は“説明責任がある”と言うはず。これ、説明責任はせなあかんと思う」と指摘。

立憲の国会議員について「過去に撤回とか謝罪とかですませられるものではないと女性議員の方も言うているから、これ、（謝罪・撤回では）すまされないのちゃいます」と批判し、古賀氏の発言について「職業差別とちゃいます？」と主張した。