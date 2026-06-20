◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＤ組第２戦 トルコ―パラグアイ（１９日、サンフランシスコ・ベイエリア競技場）

パラグアイ（ＦＩＦＡランク４１位）がトルコ（同２２位）と対戦。パラグアイがエリア外からＭＦガラルサのミドルシュートで、今大会最速となる開始から１分４秒（記録上は前半２分）で先制に成功した。同日行われたスコットランド―モロッコ戦でモロッコのＦＷサイバリが決めた開始７１秒を上回る大会最速ゴールとなった。

両チームとも初戦を落として挑む負けられない第２戦。過去対戦は１９９５年の親善試合で１度のみ。０―０の引き分けに終わっている。

パラグアイはＷ杯過去８大会に出場し、２連敗は１度だけ（０６年ドイツ大会の第１戦イングランド戦から第２戦のスウェーデン戦）。第２戦は負けない強さを見せた。

◆Ｗ杯の最速ゴール ２００２年日韓大会のトルコ―韓国の３位決定戦で、トルコのＦＷハカン・シュキュルがキックオフからわずか１１秒で先制ゴールを記録。国際大会史上最速ゴールは、オーストリアのＭＦバウムガルトナーによるもので、２４年に行われたスロバキアとの親善試合（２〇０で勝利）で、キックオフからわずか６秒で得点をあげた。なお、ＭＦバウムガルトナーは今大会の代表メンバーに選出されたが、ケガのため辞退している。