サッカー日本代表の森保一監督が日本時間20日、翌日に行われるFIFAワールドカップ・グループF第2戦のチュニジア戦を前に会見に登場しました。

日本代表は日本時間15日に行われた初戦、格上のオランダを相手に2-2で引き分けとなり、勝ち点1を獲得しました。

森保監督は初戦を振り返り、「オランダ戦は選手たちが非常にいいパフォーマンス見せてくれて最後まで粘り強く闘い勝ち点1を掴み取ってくれた。このW杯に向けてチームが大きな目標を掲げて戦ってくれるのを見せてくれた」とコメントしました。

それでも森保監督はチームでは誰も満足はしていないとし、「チュニジアは監督も変わって、死に物狂いで1戦目の敗戦を取り返し、グループステージ突破するために戦ってくると思う。受け身にならず相手よりも強い気持ちを持って前進していく気持ちの準備が必要」とチュニジア戦への意気込みを語りました。

またチュニジアの監督交代による影響にも言及し「できれば我々は勝ちたい、しかしスウェーデン戦のチュニジアではない。ルナール監督が選手たちのよさを引き出し、見出して、選手たちに落とし込んでいると思う。ルナール監督の熱いパッションが伝わるコミュニケーションを取っていると思うので全く別チームと戦うことを覚悟している」と改めて警戒しました。

さらに日本代表は前回のカタール大会では、ドイツに勝った後に2戦目のコスタリカ戦で痛い敗戦を経験。似たような状況で第2戦に臨むにあたって「前回と同じシチュエーションではないが、1戦目世界のトップと言われる強豪と戦って、いい試合をして、第2戦向かうところでは同じ状況。前回の痛い経験を、今回は結果を持って、経験を活かせるように、チームとして全力で勝利を掴み取りにいく。我々のサポーターと喜びをわかちあえるように。選手たちはチュニジア戦はもっと厳しくなると想定している」と同じ轍は踏まない準備を整えていることを明かしました。