◇MLB ドジャース-オリオールズ（日本時間20日、ドジャー・スタジアム）

ドジャースは2回にアンディ・パヘス選手がタイムリー2塁打を放ち、序盤で3点のリードに成功しています。その際、1塁ランナーのアレックス・フリーランド選手が好走塁で本塁へ生還。ギリギリのタイミングとなりビデオ判定も行われましたが、巧みなスライディングを披露し、判定変わらずセーフを勝ち取りました。

ドジャースは2点リードの2回、1死からフリーランド選手がヒットで出塁。さらに2死1塁となり、パヘス選手がレフト方向への二塁打を放ちます。すると1塁ランナーのフリーランド選手が激走をみせホームに帰還。キャッチャーのタッチをかいくぐるヘッドスライディングを披露し、間一髪でセーフを勝ち取りました。

その後、オリオールズがチャレンジを要求。ビデオ判定が行われましたが、フリーランド選手の左手の指が先にホームベースに触れ、判定変わらずセーフとなりました。

先発・佐々木朗希投手にとって大事な3点目の援護となりました。