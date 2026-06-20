【ドジャース】フリーランドの間一髪“神”走塁 タッチかいくぐる巧みなヘッドスライディングで佐々木朗希を援護 打線は2回までに3点リード
◇MLB ドジャース-オリオールズ（日本時間20日、ドジャー・スタジアム）
ドジャースは2回にアンディ・パヘス選手がタイムリー2塁打を放ち、序盤で3点のリードに成功しています。その際、1塁ランナーのアレックス・フリーランド選手が好走塁で本塁へ生還。ギリギリのタイミングとなりビデオ判定も行われましたが、巧みなスライディングを披露し、判定変わらずセーフを勝ち取りました。
ドジャースは2点リードの2回、1死からフリーランド選手がヒットで出塁。さらに2死1塁となり、パヘス選手がレフト方向への二塁打を放ちます。すると1塁ランナーのフリーランド選手が激走をみせホームに帰還。キャッチャーのタッチをかいくぐるヘッドスライディングを披露し、間一髪でセーフを勝ち取りました。
その後、オリオールズがチャレンジを要求。ビデオ判定が行われましたが、フリーランド選手の左手の指が先にホームベースに触れ、判定変わらずセーフとなりました。先発・佐々木朗希投手にとって大事な3点目の援護となりました。