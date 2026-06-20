「ドジャース−オリオールズ」（１９日、ロサンゼルス）

ドジャースのアンディ・パヘス外野手が二回に貴重な追加点となる適時二塁打を放った。ビデオ判定の末、セーフが球場にコールされると二塁塁上で珍しく満面の笑みを浮かべた。

２死一塁で迎えた第２打席。左中間に鋭い打球を放つと、一塁からフリーランドが激走で三塁ベースを蹴った。本塁は際どいクロスプレーとなったが、フリーランドが右手を伸ばしてベースタッチ。球審はセーフをコールしたが、オリオールズベンチがチャレンジを申請した。

長い間、検証が行われたが判定はセーフのまま。スタンドは大歓声に包まれ、中継カメラにはエベル三塁ベースコーチに向かって満面の笑みを浮かべるパヘスが映し出された。これで５７打点目となり、リーグ打点王へ１差と迫った。

普段は寡黙なイメージで、特にグラウンドでは白い歯を見せることはほぼないパヘス。それだけにファンも「笑顔のパヘスが爽やかでとっても良かった！！あまりニコッとしないから貴重な笑顔見れて嬉しいなー」「パヘスのニコニコかわいすぎ」「パヘスも安心してヘラってするのチームを感じて良い」と沸いていた。