◇W杯北中米大会1次リーグC組 ハイチ 0―3 ブラジル（2026年6月19日 米国・フィラデルフィア）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグC組の第2戦が19日（日本時間20日）に行われ、52年ぶり出場のハイチはブラジルに0―3で敗れて2連敗となり、1試合を残して敗退が決まった。

ハイチは初戦のスコットランド戦に0―1で敗れていた。2試合を終えてC組はブラジルとモロッコが勝ち点4で並び、得失点差でブラジルが1位、モロッコが2位。スコットランドは勝ち点3の3位で、勝ち点0のハイチは最下位。最終戦でハイチがモロッコに勝ち、スコットランドがブラジルに敗れれば勝ち点3で並ぶが、直接対決で勝っているスコットランドが順位では上となる。

ブラジル戦は前半だけで3失点。後半には相手ゴール前へ迫るシーンもつくったが、ゴールが遠かった。参加チームが48に増え、1次リーグ各組3位にも決勝トーナメント進出の可能性がある大会で、最初に進出の望みが消滅した。

政情不安のため国内では代表戦を開催できない状況で、海外在住選手主体にキュラソーでホームゲームを戦い、出場権をつかんだ。W杯に初出場した1974年西ドイツ大会は3戦全敗。最終戦では初の勝ち点を狙って戦う。

▼ミニェ監督 選手たちはW杯出場にふさわしい実力を見せてくれた。だが残念ながら、ブラジルとの実力差は大きすぎた。