歌舞伎役者、俳優の市川團十郎さんが6月20日、自身のSNSを更新。長女の麗禾（市川ぼたん）さんと長男の勸玄（市川新之助）さんの最近の写真を公開しました。



【写真を見る】【 市川團十郎 】長女の麗禾さんと長男の勸玄さんの最新ショット公開「いってらっしゃい」「明後日は 麻央の祥月命日です」



團十郎さんは「昨日は麗禾、今日は勸玄。各々のお仕事へ、成長してきたね、いってらっしゃい♪」と綴り、2人が家を出る際とみられる写真を投稿。勸玄さんは白のポロシャツにデニムパンツというスタイル。





麗禾さんはグレーのTシャツに黒のミニスカート姿で、レンズを見つめる表情が印象的です。





そして團十郎さんは最後に、「明後日は 麻央の祥月命日です。二人のこと、見守ってくれているのだと思います。」と記しています。





この投稿を見た人たちからは「2人とも美男美女〜」「見るたびに大人っぽくなってますね」「見ていて微笑ましく思います」「麻央さん絶対に見守ってます」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】