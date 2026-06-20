【ワシントン＝池田慶太、カイロ＝吉形祐司】イスラエルとレバノンの親イラン勢力ヒズボラは１９日、停戦で合意した。

米当局者が本紙に明らかにした。イランが米国との最終合意に向けた協議の条件として、米イランの覚書が定める全ての戦線での軍事行動の終結を求める中、レバノンでの戦闘は協議の阻害要因となっていた。協議の進展につながる可能性がある。

イスラエルのイエヒエル・ライター駐米大使は、停戦について、Ｘ（旧ツイッター）で「ヒズボラが合意を順守し、敵対行為を停止すれば、我々は穏やかに対応する」と主張した。ロイター通信によると、ヒズボラの関係者も停戦を認めた。米国務省によると、イスラエルとレバノン両政府は２３日から２５日にワシントンで協議を予定している。

ロイターによれば、米国とカタールの交渉担当者がイランの協力を得て合意に達した。トランプ米大統領は１９日、米ＮＢＣニュースに対し、イスラエルに停戦に応じるよう働きかけたことを明かし、停戦は「前向きなことだ」と歓迎した。

米当局者によると、停戦はレバノン時間の１９日午後４時頃（日本時間午後１０時頃）に発効した。ロイターによると、イスラエル軍は停戦発効後、レバノン南部に１２回攻撃を加えた。攻撃は１時間程度で収まったという。米紙ワシントン・ポスト（電子版）によれば、イスラエルはヒズボラへの攻撃を続ける可能性が高いと米情報機関が分析し、トランプ政権に警告しているという。

一方、イラン外務省報道官は停戦発効後、スイスで延期された米国との最終合意に向けた協議について、仲介国と話し合い、数日以内に始まるとの見通しを示した。協議開始は覚書の内容が「実施されるかどうかにかかっている」と指摘した。