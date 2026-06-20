タレントの上沼恵美子と高田純次がＭＣを務める読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」が、２０日放送された。

元サッカー日本代表でタレントの武田修宏がゲスト出演し、バブル時代のタレントショップを特集。梅宮辰夫さんの漬物屋を紹介しているタイミングで、武田が「僕、９３年に娘さんとちょっと噂になったときがあって」と切り出した。

突然放り込まれたモテエピソードに、上沼は「自分から言いはりました。アンナちゃん？」とニヤリ。武田は「和田アキ子さんから電話があって。梅宮さんと３人で食事したことがあるんですよ。アッコさんに『辰ちゃんが会いたいから』と言われて」と回想。「２６歳のＪリーグ全盛期に呼び出し。麻布十番の和食屋。梅宮さんですから、こっちは緊張して。日本酒を飲んで、味なかったです。この２人はすごいです」と大物コンビとの会食を振り返った。

噂のお相手・梅宮アンナは同席しなかったという。上沼から「意見されると思ったんや。『誰と付き合ってると思ってるんや』って」とツッコまれた武田は、「そういう話は一切なく。それからは『武ちゃん、武ちゃん』ってかわいがってもらって。いつもダンディーで優しい人でした」と亡き梅宮さんの人柄をしのんでいた。