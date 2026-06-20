6月でフジ退社・小澤陽子アナ、フリー転向＆アパレルブランド立ち上げを報告「ゼロから独りで準備を進めて」
【モデルプレス＝2026/06/20】6月をもってフジテレビを退社する小澤陽子（34）アナウンサーが2026年6月20日、自身のInstagramを更新。フリーに転向することを表明した。
【写真】34歳フジアナ、最終出社日の様子
小澤アナは同年3月12日、自身のInstagramにて「2026年6月をもちまして、フジテレビを退職することにいたしました」と報告。6月19日には、最終出社日を迎えたことをつづっていた。
そして今回「新しい挑戦のご報告」と題し「この度、アナウンサーというお仕事とは別に、尊い我が子とみんなで（家族3世代まで）お揃いができる日本発のリンクコーデブランド【zutto toujours ずっと・トゥジュール】を立ち上げました」と発表。「社会人12年目にして、また右も左もわからない世界に自ら飛び込み、構想からここまで、沢山の壁にぶつかってきました」とこれまでの日々を振り返った。
また「一つひとつ勉強・対処しながらゼロから独りで準備を進めてまいり、本日2026年6月20日、晴れて公式ローンチとの運びとなりました」と明かし、ブランドについて「自らのマタニティ期や育児の経験はもちろん、沢山の現役ママにインタビューし、リアルな母親目線で “プチ不満” を解決するような、機能性あるデザインの取り入れにも注力しています」と伝えた。
今後については「アナウンサー業務もフリーランスとして活動していく予定」とし、最後には「多くの人に幸せな気持ちをお届けできるようがんばってまいりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします」と意気込んでいる。
小澤アナは1991年7月29日生まれ、神奈川県出身。慶應義塾大学を卒業後、2015年に同局に入社。2016年〜2023年まで進行を務めたバラエティー番組「全力！脱力タイムズ」（金曜よる11時〜）で人気を博し、2022年11月には同番組内で結婚を発表。2024年2月13日に第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
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◆小澤陽子アナ、フリー転向を表明
小澤アナは同年3月12日、自身のInstagramにて「2026年6月をもちまして、フジテレビを退職することにいたしました」と報告。6月19日には、最終出社日を迎えたことをつづっていた。
また「一つひとつ勉強・対処しながらゼロから独りで準備を進めてまいり、本日2026年6月20日、晴れて公式ローンチとの運びとなりました」と明かし、ブランドについて「自らのマタニティ期や育児の経験はもちろん、沢山の現役ママにインタビューし、リアルな母親目線で “プチ不満” を解決するような、機能性あるデザインの取り入れにも注力しています」と伝えた。
今後については「アナウンサー業務もフリーランスとして活動していく予定」とし、最後には「多くの人に幸せな気持ちをお届けできるようがんばってまいりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします」と意気込んでいる。
◆小澤陽子アナ、2015年に入社「全力！脱力タイムズ」で人気
小澤アナは1991年7月29日生まれ、神奈川県出身。慶應義塾大学を卒業後、2015年に同局に入社。2016年〜2023年まで進行を務めたバラエティー番組「全力！脱力タイムズ」（金曜よる11時〜）で人気を博し、2022年11月には同番組内で結婚を発表。2024年2月13日に第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
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