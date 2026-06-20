日向坂46藤嶌果歩、プールサイドでの“サンシャインショット” 1st写真集先行カット第10弾解禁【果実の歩幅】
【モデルプレス＝2026/06/20】日向坂46の四期・藤嶌果歩が8月4日に発売する1st写真集『果実の歩幅』（集英社）の第10弾・先行カットが公開された。
【写真】日向坂46四期生、美肌輝くプールショット
ぽかぽかと暖かい太陽の下、マイアミのプールサイドで撮影した眩しい「サンシャインショット」が登場。爽やかな雰囲気が溢れている。
本作はアメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。対照的な風景の中、数多くの衣装を身にまとい、これまで見せたことのないカラフルな表情を見せた。
また、自身初となる水着やランジェリーでの撮影にも挑戦。かわいい“かほりん”から大人キレイな“かほりん”まで、藤嶌をたっぷりと詰め込んだ、振り幅の広い1冊となっている。（modelpress編集部）
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【写真】日向坂46四期生、美肌輝くプールショット
◆藤嶌果歩、プールサイドでの“サンシャインショット”
ぽかぽかと暖かい太陽の下、マイアミのプールサイドで撮影した眩しい「サンシャインショット」が登場。爽やかな雰囲気が溢れている。
◆藤嶌果歩、1st写真集決定
本作はアメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。対照的な風景の中、数多くの衣装を身にまとい、これまで見せたことのないカラフルな表情を見せた。
また、自身初となる水着やランジェリーでの撮影にも挑戦。かわいい“かほりん”から大人キレイな“かほりん”まで、藤嶌をたっぷりと詰め込んだ、振り幅の広い1冊となっている。（modelpress編集部）
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