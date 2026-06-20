◆米大リーグ ドジャース―オリオールズ（１９日、米カリフォリニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、父親としての役割を果たすためにチームを離れた。真美子夫人の第２子出産に伴い、球団は「大谷は父親になるための休暇でチームを離れている。今週末のどこかで復帰する見込みだ」とした。

この日、報道陣には現地午後３時にクラブハウスが公開された。その時点で大谷の姿はなし。ここまでは珍しいことではない。しかし、公開時間が終了する３時５０分になっても姿を見せなかった。ロッカーには普段使っている黒いカバンはない。私服もかけられておらず、球場にいる様子はなかった。

スタメン発表は午後３時頃にされるのが基本だが、この日は発表が遅れていた。４時過ぎにスタートしたロバーツ監督の試合前会見では「左膝の炎症」で決して万全ではない大谷に関する質問も飛んだ。「今日はまだ翔平と話していない。（１８日の）オフ日を挟んで、良い状態にはあると思うよ」と指揮官。先発出場するメンバーが発表が遅れていることについては「何人かの野手に関して調整しているところ。間もなく発表できるよ」。だが、いつまでたっても球団からの連絡が来なかった。

球場通路で大谷の入り待ちをするメディアには警備員から警告があった。「ここにいてはダメだ」。ピリピリした空気に、左膝に何かあったのでは―と不安がよぎった。

試合開始の予定時刻まで１時間５９分前に迫った５時１１分だった。球団からスタメンが発表された。１番はタッカー、ＤＨはウォード。大谷の名前はなかった。すると、その８分後。球団公式Ｘには以下の文章が記された。「Ｓｈｏｈｅｉ Ｏｈｔａｎｉ ｉｓ ａｗａｙ ｆｒｏｍ ｔｈｅ ｔｅａｍ ｏｎ ｐａｔｅｒｎｉｔｙ． Ｈｅ ｉｓ ｅｘｐｅｃｔｅｄ ｔｏ ｂｅ ｂａｃｋ ａｔ ｓｏｍｅ ｐｏｉｎｔ ｔｈｉｓ ｗｅｅｋｅｎｄ．（大谷翔平は父親になるための休暇でチームを離れている。今週末のどこかで復帰する見込みだ）」。先ほどの心配は杞憂（きゆう）に終わった。

大谷家には昨年４月に第１子となる長女が誕生したが、その時は２４年１２月２８日（同２９日）にインスタグラムで真美子夫人が第１子を妊娠したことを発表。「もうすぐ私たち家族に“リトルルーキー”が加わることが待ちきれません！」としていたが、今回は事前の公表などはなく、完全なサプライズとなった。