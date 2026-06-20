杏仁霜がなくても大丈夫◎レンジで簡単ひんやりとろける杏仁豆腐

ひんやりぷるんとしたおいしさが魅力の「杏仁豆腐」。「杏仁霜」の香りが決め手になると思いきや、実は手に入りやすいアーモンドエッセンスを使うことでお家で手軽に作れるんです！



今回はレンジでできる簡単杏仁豆腐レシピを3つご紹介します。

▼生クリームなしでも濃厚！後味さっぱりのゼラチン杏仁豆腐

「生クリームなしで濃厚さが出るの？」と思うかもしれませんが、このレシピはそんな心配は無用。工程はたった3つで、冷蔵庫で1時間ちょっと冷やすだけ。生クリームなしでもしっかりコクがあって、それでいて後味はさっぱり。食後のデザートに、ちょうどいい一品です。

▼練乳のやさしい甘さで、トゥルンととろける杏仁豆腐

砂糖ではなく練乳を使うことで、ふんわりとしたやさしい甘さとなめらかなコクが生まれます。火を使わずに作れるのも魅力で、グラスに注いでそのまま冷蔵庫へ。お好みでフルーツをのせると、見た目もぐっと華やかになります。

▼火を使わずボウル1つ！170人が作ったぷるぷる杏仁豆腐

耐熱ボウルにまとめて入れてレンジにかけるだけで、ぷるぷるの杏仁豆腐が完成します。牛乳と生クリームのやさしいコクに、アーモンドエッセンスがふわっと香って、お店で食べるような味わいに。つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）で170人が絶賛した、おうちで作りたくなる一品です。





3つとも、特別な材料なしで作れるのがうれしいポイント。自分好みの食感や手軽さで選んで、おうちで中国スイーツを楽しんでみてくださいね。