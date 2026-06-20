怪奇漫画家・日野日出志さんの名作で、映像・音声とも全編生成AI（人工知能）で映画化される意欲作「怪奇！死肉の男」（監督・曽野剛）が来月24日、東京・池袋シネマロサで公開初日を迎え、順次全国展開される。生成AIによる漫画作品の映画化、実在俳優がAIによる映像・音声で出演するのは国内初の試みとみられる。

公開2日目の25日の舞台あいさつには「富江」「うずまき」で知られる世界的ホラー漫画家の伊藤潤二さんが登壇。今作にAI音声で出演している。

原作は「蔵六の奇病」「地獄の子守歌」で知られる日野さんが1988年に発表。“死人”となった男が、意識を持ったまま腐敗した体でさまよう物語。腐臭を放ちウジ虫の沸く体で、残された家族を思う描写が切ない。

日野さんが過労で倒れて入院して抱いた「幼い子供たちを残して死ねない」との思いをぶつけた作品。グロテスクな描写と、叙情的な物語の融合が得意な日野氏の真骨頂といえる作品だ。

日野さんは昨年11月、膵臓（すいぞう）がんと闘病中であると公表。療養中ながら作品の公開を心待ちにしている。

主演は、日野さんが監督した「ギニーピッグ2」でも主演した田村寛。斉木しげる、佐伯日菜子、佐野史郎らもAI音声で出演する。今月5日にゆうばり国際映画祭で上映され、来月4日は宮古島チャリティー国際映画祭で上映予定。日野ファンの多いイタリアなど複数の海外映画祭でも上映が決まっている。