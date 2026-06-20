■これまでのあらすじ

自然派をこじらせた義母は妻にブロックされた後、今度は兄嫁をターゲットにしていた。義母の無神経な言葉に傷つく兄嫁に、妻は「強い気持ちで対応していいと思う」とアドバイスする。そして兄嫁も義母をブロックして…。



【義母 Side Story】セミナーには私と同世代のみなさんが大勢います。ここで知り得た知識を家族のために役立てようと、みなさん真剣に学んでいるんです。

でも、なかなか家族が理解してくれなくて…。そんな悩みを抱えているのは、私だけではありませんでした。みなさん「正しいことを知ったんだから戦わないと！」と前向きで、その声に背中を押され、私も孫たちのためにお嫁さんたちにちゃんと真実を教えていくべきだという気持ちを新たにしました。だって、私が教えてあげないと、この先もずっと間違った情報のなかで生活していくことになるんですからね。ねぇ、私はみんなのことが心配なの。ただそれだけなのよ。それなのに、「母さんといると疲れる」って…どういうこと…？次回は【嫁 Side Story】！義母と瑠璃子は果たしてどうなる…？

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:まりお、脚本:ウーマンエキサイト編集部(ウーマンエキサイト編集部)