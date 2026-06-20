【シアトル＝平島さおり】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１９日（日本時間２０日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｄ組は開催国の米国（世界ランキング１７位）が豪州（同２７位）に快勝し、決勝トーナメント進出を決めた。

Ｃ組はモロッコ（同７位）がスコットランド（同４２位）との接戦を制し、ブラジル（同６位）がハイチ（同８３位）に大勝した。（世界ランキングは１１日時点）

米国２―０豪州

米国が２連勝。１１分に左サイドを突破したバログンのクロスが相手のクリアミスを誘い、オウンゴールで先制。４３分にはＦＫの流れから、こぼれ球をフリーマンが頭で押し込んだ。豪州は後半、交代選手を中心に攻勢をかけたが、ゴールをこじ開けられなかった。

シュート数は相手の半分にとどまる

初戦から中盤両サイドの先発メンバーを入れ替えて臨んだ豪州だったが、その狙いは不発に終わった。ポポビッチ監督は選手たちの疲労度を考慮して「新たな活力を求めた」が、前半はなかなか攻撃が機能しなかった。後半に入り、初戦で１ゴールずつを挙げたイランクンダ、メトカーフらを投入して反撃に出たが、試合を通じてシュート数は相手の半分の５本にとどまり、流れを引き戻せなかった。