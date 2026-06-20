【6月の旬撮ガール：汐見まといさん】 毎週金曜公開

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扶桑社は、サブスクリプションサイト「MySPA!」のコーナー「旬撮ガール」にて、汐見まといさんのグラビアを公開している。100枚のグラビアを毎週金曜、5週間に分けて配信する。

「旬撮ガール」は、毎月旬な女の子をピックアップするコーナーで、6月はアイドルグループ「yosugala（ヨスガラ）」の汐見まといさんの秘蔵カットが公開される。

今回は、「プールサイドでセクシー＆ラグジュアリー」と「優雅に魅せるパーフェクトボディ」という2つのテーマが公開。「プールサイドでセクシー＆ラグジュアリー」では、プールサイドでシャンパンを持ちながら、高プロポーションを披露。太ももを見せながら、グラスでシャンパンを飲むカットなども見ることができる。

「優雅に魅せるパーフェクトボディ」では、涼しげな室内で王道グラビアを披露。ランジェリー風の淡いブルーのビキニ姿で、彼女の魅力を引き出した。

なお、6月19日より、3週目のテーマである「挑発的ベッドルーム」が公開されている。

□「MySPA!」のページ

カメラマン：高橋慶佑 メイク：海瀬志津奈 スタイリスト：田中陽子