開催：2026.6.20

会場：カウフマン・スタジアム

結果：[ロイヤルズ] 6 - 5 [カージナルス]

MLBの試合が20日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとカージナルスが対戦した。

ロイヤルズの先発投手はセス・ルーゴ、対するカージナルスの先発投手はマイケル・マグリビで試合は開始した。

1回表、4番 ジョーダン・ウォーカー 3球目を打ってライトへの犠牲フライでカージナルス得点 KC 0-1 STL

3回表、2番 イバン・へレラ 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 KC 0-2 STL

4回裏、3番 ジャック・カグリオン 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 1-2 STL、5番 マイケル・マッシー 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 2-2 STL、8番 アイザック・コリンズ 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 KC 4-2 STL

5回裏、3番 ジャック・カグリオン 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでロイヤルズ得点 KC 5-2 STL

6回裏、9番 タイラー・トルバート 5球目を打ってセンターへの犠牲フライでロイヤルズ得点 KC 6-2 STL

9回表、6番 マシン・ウィン 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでカージナルス得点 KC 6-3 STL、8番 ブレイズ・ジョーダン 7球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 KC 6-5 STL

試合は6対5でロイヤルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロイヤルズのセス・ルーゴで、ここまで3勝4敗0S。負け投手はカージナルスのマイケル・マグリビで、ここまで3勝6敗0S。ロイヤルズのラングにセーブがつき、0勝4敗5Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-20 11:58:13 更新