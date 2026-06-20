開催：2026.6.20

会場：ダイキン・パーク

結果：[アストロズ] 9 - 3 [ガーディアンズ]

MLBの試合が20日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとガーディアンズが対戦した。

アストロズの先発投手は今井達也、対するガーディアンズの先発投手はタナー・バイビーで試合は開始した。

1回裏、さらにライトが悪送球でアストロズ得点 HOU 1-0 CLE

3回表、3番 ブラヤン・ロッキオ 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 HOU 1-1 CLE、4番 リース・ホスキンス 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでガーディアンズ得点 HOU 1-3 CLE

3回裏、1番 ジェレミ－・ペーニャ 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 2-3 CLE

6回裏、5番 ホセ・アルテューベ 初球を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでアストロズ得点 HOU 5-3 CLE

7回裏、1番 ジェレミ－・ペーニャ 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 6-3 CLE、5番 ホセ・アルテューベ 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでアストロズ得点 HOU 7-3 CLE

8回裏、9番 ジェーコブ・マイヤーズ 5球目を打ってタイムリーツーベースヒットでアストロズ得点 HOU 8-3 CLE、1番 ジェレミ－・ペーニャ 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 9-3 CLE

試合は9対3でアストロズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアストロズの今井達也で、ここまで4勝3敗0S。負け投手はガーディアンズのタナー・バイビーで、ここまで2勝8敗0S。

なお、アストロズの今井達也はこの試合で6.0回を投げ、6安打（1本塁打）、3失点、11奪三振、防御率は6.15となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-20 12:04:14 更新