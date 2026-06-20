開催：2026.6.20

会場：クアーズ・フィールド

結果：[ロッキーズ] 4 - 3 [パイレーツ]

MLBの試合が20日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとパイレーツが対戦した。

ロッキーズの先発投手はカイル・フリーランド、対するパイレーツの先発投手はバッバ・チャンドラーで試合は開始した。

3回裏、2番 ウィリー・カストロ 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 COL 1-0 PIT

4回裏、4番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 初球を打ってライトスタンドへのホームランでロッキーズ得点 COL 2-0 PIT

8回表、8番 ジャレド・トリオロ 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 COL 2-1 PIT、9番 ブライアン・レイノルズ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 COL 2-2 PIT、2番 ニコラス・ゴンザレス 3球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでパイレーツ得点 COL 2-3 PIT

8回裏、7番 ブラクストン・フルフォード 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 COL 4-3 PIT

試合は4対3でロッキーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロッキーズのアントニオ・センザテーラで、ここまで7勝0敗3S。負け投手はパイレーツのメイソン・モンゴメリーで、ここまで2勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-20 12:04:16 更新