山形県内では連日クマの目撃が止まりません。今週も県内各地で目撃されました。

【写真を見る】止まらないクマの目撃...爆発的に増加した去年を上回るペース 寒河江市では中心部での出没相次ぐ（山形）

そんな中、１８日、寒河江市の中心部で早朝からクマの出没が相次ぎ、付近にが交通規制が敷かれるなど警戒が続きました。

■何があったのか

「クマが出て今通れないです」

交通規制が敷かれた道路。場所は保育園もある市街地です。

寒河江市などによりますと、１８日の午前４時ごろ、寒河江工業高校の東側の市道で体長およそ１メートルのクマ１頭が目撃されました。

午前９時ごろには寒河江市長岡山付近でクマが目撃され、警察が付近に交通規制を敷きました。

藤井響樹アナウンサー（リポート）「午後２時を回っても現場付近では現在でも通行止めが続いています。そしてこの先では消防によるドローンでのクマの捜索が続いています」

現場は近くに民家が多いため緊急銃猟は難しく、市は麻酔銃などでの捕獲を想定し警戒が続けられました。

付近の保育園では昼頃までの保育となったほか、学校にも注意が呼び掛けられるなど影響が出たということです。

その後もクマはたびたび付近で目撃されたものの、捕獲には至りませんでした。

■爆発的に増加の去年を超えるペース



県によりますと、今年に入ってからのクマの目撃件数は６月１４日時点で４２８件となりました。

去年の６月１４日時点の目撃件数は２９７件なので、数字の上ではおよそ１．４倍となりました。

また、今年６月１日～６月１４日までのクマの目撃件数は１４０件。去年の同期間の目撃数は１０９件なので、こちらもおよそ１．３倍です。

去年１年間のクマの目撃件数はおととしの８倍以上となり、爆発的に増加しました。

しかし、今年は去年を上回るペースでクマが目撃されています。

■クマに遭遇してしまったら...

クマに遭遇してしまった場合は、あわてずに落ち着いて、ゆっくりとその場を離れることが大切です。県は、至近距離でクマと対峙しても決して背を向けず、落ち着いて離れること、もし襲われそうになったら両腕で顔や頭を覆い、ダメージを最小限にとどめる姿勢をとることなどを呼びかけています。

また、特に山菜採りで山に入る際は複数人で行動し、音の出るものを携帯するなど、警戒を呼びかけています。