山本圭壱＆西野未姫、1歳長女＆0歳長男と“顔出し”4ショット「すごーくいい写真」「頑ちゃん絶対イケメン」 5月に第2子誕生
元AKB48のメンバーでタレントの西野未姫（27）が19日、自身のインスタグラムを更新。夫で極楽とんぼの山本圭壱（58）と長女・にこりちゃん（1）、5月に誕生したばかりの長男・頑馬くん（がんば・0）との“親子4ショット”を披露した。
【写真】「頑ちゃん絶対イケメン」1歳長女＆0歳長男との“顔出し”4ショットを披露した山本圭壱＆西野未姫
西野は「頑馬のニューボーンフォト撮影の時に家族4人ショットも撮影してもらいました 懐かしのオレンジパーカーでも 初めてけいちょんチャンネルに出た時に着たパーカーです 頑馬が産まれた（2026年）→にこりが産まれた（2024年）→結婚する前（2021年）なんかすごいなぁ」と4ショットのほか、にこりちゃんが誕生した際に撮影した3ショットや、“結婚前”という2ショット写真も披露した。
この投稿にファンからは「にこりんと並ぶとがんチャン小さいな〜」「すごーくいい写真」「頑ちゃん絶対イケメン」「山本ファミリー大好き」「本当に、可愛いくて、大好きな家族です」「みきちゃんが素敵な年の重ね方をしてて年々優しそうな雰囲気になって行くのがめっちゃ素敵」などのコメントが寄せられている。
【写真】「頑ちゃん絶対イケメン」1歳長女＆0歳長男との“顔出し”4ショットを披露した山本圭壱＆西野未姫
西野は「頑馬のニューボーンフォト撮影の時に家族4人ショットも撮影してもらいました 懐かしのオレンジパーカーでも 初めてけいちょんチャンネルに出た時に着たパーカーです 頑馬が産まれた（2026年）→にこりが産まれた（2024年）→結婚する前（2021年）なんかすごいなぁ」と4ショットのほか、にこりちゃんが誕生した際に撮影した3ショットや、“結婚前”という2ショット写真も披露した。
この投稿にファンからは「にこりんと並ぶとがんチャン小さいな〜」「すごーくいい写真」「頑ちゃん絶対イケメン」「山本ファミリー大好き」「本当に、可愛いくて、大好きな家族です」「みきちゃんが素敵な年の重ね方をしてて年々優しそうな雰囲気になって行くのがめっちゃ素敵」などのコメントが寄せられている。