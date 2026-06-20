ナ・リーグ西地区首位のドジャースは19日（日本時間20日）、本拠地でオリオールズと対戦。先発の佐々木朗希投手が初回を無失点に抑えて、その裏にマックス・マンシー内野手の適時打で先制点を挙げた。

佐々木の立ち上がりには、中堅手のアンディ・パヘス外野手が守備で援護。先頭打者に浴びた長打を好返球で帳消しにしてみせた。

■圧巻の身体能力を発揮

今季13試合目のマウンドに上がった佐々木は、初回先頭のテイラー・ウォード外野手に2球目外角低めフォーシームを右中間へ運ばれるも、中堅手パヘスが素早く追いつき、身体を反転させながら二塁へダイレクト返球。ベースカバーに入ったムーキー・ベッツ内野手が素早くタッチして、ウォードの二塁打を阻止した。

パヘスの好守に救われた佐々木は、続くガナー・ヘンダーソン内野手を二ゴロ。ピート・アロンソ内野手を空振り三振に仕留めて無失点の立ち上がり。その裏にマンシーが適時打を放って打線も援護した。

ドジャースの球団公式Xは、「アンディ（パヘス）の前で走るな」と圧巻の好返球を動画で投稿。試合の流れを大きく変えたスーパースローに称賛を贈った。MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』によると、今季のパヘスは送球平均93.7マイル（約150.8キロ）で中堅手全体3位に位置する強肩だ。

